Lovforslag om forbrukerbeskyttelsestiltak godkjent av den føderale regjeringen

Fredag ​​godkjente den føderale regjeringen et lovforslag som inneholder flere energibestemmelser. Den har som mål å lovfeste ulike forbrukerbeskyttelsestiltak På bakgrunn av høye priser. Konkret har kunden alltid rett til å nekte å endre forskuddsfakturaen. Vilkårene for forskuddsberegningen må være uttrykkelig avtalt av leverandøren og forbrukeren, noe som minner om økonomiministrene Pierre-Yves Dermann, energi Tinne Van der Straeten og statsråd for forbrukerbeskyttelse Eva de Bleecker i deres felles pressemelding.

I tillegg kan leverandøren ved oppsigelse av en variabel kontrakt ikke passere betalinger for et helt år. Når en forbruker som har en variabel strøm- eller gassavtale benytter seg av sin oppsigelsesrett etter seks måneder, vil det ikke være mulig å fakturere hele det faste gebyret, men kun i forhold til antall leveringsdager. Dermed vil forbrukere som ønsker å endre ressursen, for eksempel når energiprisene faller litt, kunne gjøre det uten å måtte betale den faste avgiften i sin helhet. Dette tiltaket trer i kraft fra juli 2022 og for alle oppsigelser av en kontrakt som allerede har vart i 6 måneder.