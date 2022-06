Lovgiver i Frankrike: Vil Emmanuel Macron miste presidentflertallet?

Emanuel Macron og hans ministre har presset alle styrkene sine i kamp de siste dagene: Den franske presidenten har blitt truet av et flertall i nasjonalforsamlingen. Franskmennene kan allerede godkjenne eller begrense handlingsrommet til sin gjenvalgte president.

Velgerne går ofte tilbake til valglokalene til forsamlingsvalget søndag 12. og 19. juni. Ansett som Tredje runde Presidentvalg. Den 24. april beseiret Emmanuel Macron den høyreekstreme kandidaten Marin Le Pen med 58,5 % av stemmene.

Sammen mot Nyhetene

I dag er det kjent som koalisjonen av organisasjoner som støtter Emmanuel Macron (LREM, Modem, Horizons og Agir). Dens hovedfiende heter NUPs (New Popular, Environmental and Social Union). Denne enestående koalisjonen forener venstreorienterte partier (opprørere, sosialister, økologer og kommunister).

Nyere meningsmålinger tyder på at begge leirene fikk praktisk talt 26–28 % av stemmene i første runde 12. juni. Elabe meningsmåling utgitt fredag ​​for BFMTV og Express seter gruppe 27% og Nupes 26,5%. Ipsos-Sopra-målingen, som ble sendt av Radio France og franske fjernsyn på torsdag, tilskrev 28 % av stemmeintensjonene til Nupes og 27 % til gruppen.

Spenning i presidentleiren

Denne usikkerheten forklarer spenningen Okkupanten av presidentleiren mente at hans absolutte flertall i lovgiveren var garantert. Med to-runders konsensusstemmesystem er det imidlertid ikke lenger mulig å oppnå spådommer om seter.

Organisasjonen støtter veletablerte partier i hele Frankrike og ilegger bøter til mindre partier. I fravær av en kandidat som får mer enn 50 % av stemmene, motarbeider andre runde de to første kandidatene og kandidaten som får minst 12,5 % av stemmene, noe som ofte fører til kamper. Det er risikabelt å anslå stemmeutvekslingen mellom de to rundene.

Mål: Begrensning på 289 seter

Meningsmålinger som prøver å male ansiktet til neste lovgiver mener at parlamentet alltid bør være sammen. Men med 260 til 300 personer valgt, er komiteen usikker på sitt absolutte flertall (289 valgt av 577 seter i lovgiver). Uten dette absolutte flertallet ville ikke presidentkomiteen kunne stemme over planene sine uten å be om støtte utenfra.

For å unngå denne situasjonen har statsministeren startet en kampanje. Emmanuel Macron leste dramatiseringskortet, og stilte for eksempel spørsmål ved Frankrikes rolle i NATO. «Intensitet», På den tiden «Hvor snakker jeg med Russland, som massakrerer sivile i Ukraina?». Han har Han ba velgerne gi ham flertall.Høyt og tydelig » For å hjelpe ham med å implementere presidentplanen.

Allierte trengs

Hvis den ikke når milepælen på 289 mandater, må gruppen svinge til venstre eller høyre til opposisjonen, strukturelt eller individuelt, for å få flertall.

Til høyre vil Les Républicains, for tiden det ledende opposisjonspartiet, miste halvparten av sine folkevalgte (mindre enn 100 til 55 i dag) etter nederlaget til deres presidentkandidat, Valérie Pécresse. Paradoksalt nok kan dette valgnederlaget tillate dem å spille den parlamentariske støtten de trenger for presidentkomiteen i morgen og kjærlig forhandle deres støtte.

Til venstre, lederen av Inzomis Jean-Luc Mélenchon etablerte seg som en sterk mann De la Knobs og presidentens hovedfiende. Han kjørte hjem ambisjonen om å påtvinge Emmanuel Macron et samliv. Han vil selv bli statsminister. Ifølge meningsmålinger har ikke Nyhetene absolutt flertall.

«En suksessstrategi»

Men News, som samler venstreorienterte partier for første gang på 25 år, er en begivenhet som har fått oppmerksomhet gjennom hele kampanjen. «Jean-Luc Mélenchons strategi var å bringe de fire store venstrepartiene inn i en samlet koalisjon og investere en kandidat fra denne Nupes i hver valgkrets. Derimot var kampanjen til Rassemblement National nesten sikker. Presidentens flertall er begrenset i sin innflytelse. .»Pierre Matteo, direktør for Science-Bo Lill, analyserer.

Marine Le Pens National Rally er ti poeng bak de to første gruppene, som er 20 % av stemmeformålet. Ikke desto mindre ville det ha multiplisert antall nåværende seter med bare åtte delegater i RN 2017.

Skapomlegging

Fjorten ministre fra den nåværende regjeringen, inkludert den nye statsministeren Elizabeth Bourne, stiller til forsamlingsvalget. Dette er første gang han har avgitt stemme i en Calvados-valgkrets som er gunstig for det avtroppende flertallet. De ikke-valgte statsrådene må forlate regjeringen, noe som vil føre til mer eller mindre betydelig endring avhengig av resultatene 19. juni.

På slutten av en ikke-emosjonell valgkamp forventer vi høy valgdeltakelse.