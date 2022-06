Lovvalg i Frankrike: Emmanuel Macron lærer å styre den belgiske måten

Jeg har forklart dem i åtte år at dette er et godt system. Nå må de finne ut av det.» De humoristiske ordene ble tweetet av den belgiske komikeren Alex Wisrek. 19/9 kl. På France Inter Radio. De viser til det berømte «kompromiset i belgisk stil» som resulterer i hvert eneste lovgivende valg som finner sted i landet vårt, og franskmennene har til nå ønsket å gjøre narr av det uten å vite at de en dag vil møte det.

Dette er fordi søndagens franske parlamentsvalg, i det to-runde formatet Charles de Gaulle så for seg for å legge til rette for en flertallskonstitusjon etter valget, ikke eksisterte i historien – det skjedde bare én gang mellom Mitterrand og Chirac i 1988 – og den nyvalgte presidenten. hadde ikke absolutt flertall for å begynne sin periode (289 seter). 245 seter kreves).

Med et underskudd på 69 seter sammenlignet med Amokas seier i 2017, må Macron-flertallet forholde seg til kunsten å gå på kompromiss. Og komponere musikk.

Mot utbruddet av venstrekoalisjonen?

Innen mandag morgen er alle som kan forutsi hvordan fremtidige allianser vil se ut veldig smarte. Men Beslutning tatt av sosialistpartiet, European Ecological Les Verts (EELV) og det franske kommunistpartiet På ettermiddagen kan en berømt torn ha blitt fjernet fra foten til Emmanuel Macron. «Det er ikke snakk om en komité: det skal være en sosialistisk komité i nasjonalforsamlingen.»PS-talsmann Pierre Jouvet sa. «Det er ikke snakk om å blande seg i samme gruppe»En talsmann for EELV Alain Coulombel svarte på sin side.

Gruppen ble dannet for å motsette seg gruppen !, den nye populære miljø- og sosiale fagforeningen (Knobs) ser ut til å allerede være født død, selv om lederen av La France Inzomis, Mathilde Banot, prøvde å gamble ved å tilby det roterende presidentskapet til andre . .

Gitt hans forskjeller med Macron, selv om en allianse med Mன்சlenchons ulydige Frankrike ser ut til å være et kompromiss, ville utbruddet av Nimes være fordelaktig for Macron, som kan knyttes til en av de fire partiene som utgjør News.

Hvilket parti støtter Macron?

For å få absolutt flertall klarte ikke gruppen å finne 44 mandater! En helsekurve – om ikke for ordet som det er i Frankrike – som blokkerer Marine Le Pens nasjonale rally – Likevel den store vinneren med elleve ganger elleve antall folkevalgte i disse valgene (89). -, Emmanuel Macron har bare to sjanser til. For det første må republikanerne (61 seter) dra nytte av et absolutt flertall (306 valgte). Men mandag President LR Christian Jacob varslet at hans parti ville være i opposisjon.

Den andre er å kommunisere med Nupes-partiene. En allianse med Frankrikes Insoumise de Mélenchon ser imidlertid ut til å ha blitt kompromittert av en uenighet mellom den viktigste interessenten og Macron. Det bør slutte seg til det enestående trepartsmøtet dannet med PS (24 seter) og EELV (23 seter).

Hvorfor kan ikke Macron styre alene?

Dermed vil opposisjonen få absolutt flertall. Det kan blokkere ethvert lovforslag fremsatt av presidentminoriteten. Og gjøre landet utilgjengelig. Hvert prosjekt bør forhandles fra sak til sak. Denne løsningen er plausibel: Rogart-regjeringen prøvde den mellom 88 og 91, men dens relativt flertall var veldig komfortabel (275 seter), så mindre ekstern støtte var nødvendig. Med 245 seter for Macron er denne løsningen i praksis lite pålitelig.

Ser du etter Elizabeth Bournes oppsigelse?

Opposisjonspartiene har uttalt at de ikke vil stille til mellomvalget 16. mai, dagen før Macrons valg. Valgt til tråden på Gavaldos (52,3%), vil han måtte jobbe i de kommende timene for å danne allianser. Før overlevering?

Hvem er statsministeren?

For å sikre lojaliteten til en komité i nasjonalforsamlingen, var Macron opptatt av å tilby ham et attraktivt tilbud. Sentrale ministerstillinger som hjem, justis, nasjonal utdanning eller økonomi. Eller statsministerposten. Etter all sannsynlighet vil den fremtidige statsministeren være medlem av Macronian eller PS, EELV eller LR.