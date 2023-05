Luca Brezel vinner finalen og blir den nye verdensmesteren i snooker!

Den har kallenavnet «belgisk kule» eller «snookerkringle». Født 8. mars 1995 i Tilsen-Stockham, ikke langt fra Maasmechelen og den nederlandske grensen, er Luca Brezel en profesjonell snookerspiller. Denne mandagen på Crucible Theatre i Sheffield, det sanne disiplinens tempel, vant Englands Mark Selby verdenscupfinalen (18-15) mot den firedobbelte verdensmesteren for å signere den største rekorden i karrieren. Etter noen få dager Hans opptreden mot engelskmannen Ronnie O’Sullivan, den syv ganger verdensmesteren, i kvartfinalen. Og hans mektige tilbakekomst, halvparten, Mot et annet kinesisk vidunderbarn, Chi Jiahui (20 år!). Ingen belgier har noen gang blitt kronet i dette feltet …

Med et barbert hode og et skjegg i et halskjede, hadde ikke Luca Brezel den flotte nevøen han var 16 år da han ble proff i 2011. Limburger, som er den yngste spilleren som har kvalifisert seg til neste års verdenscup (forut av skotske Stephen Hendry, syv ganger verdensmester!), har markert spillets historie med noen spektakulære slag de siste tolv årene. Men før i år klarte han ikke å komme forbi første runde i verdenscuppen!

I sin karakteristiske stil, som han beskriver som «alt eller ingenting», kan Luca Brezel… alt! Limburger sier at han skylder suksessen sin til kjæresten Laura, datteren til en snookerspiller.

«Uten henne, hva ville skjedd med meg i dag…» Han innrømmet etter seieren over Ronnie O’Sullivan.

Ny verden nr. 2

Historien forteller at Luca Brezel oppdaget snooker i en alder av 10 mens han var på ferie i Italia. Da han så at han hadde dårlig grep om biljardkøen, sendte faren Carlo ham for å lage sine første baller på en klubb. Gutten gikk til kampen og ble inspirert av en viss mann, Ronnie O’Sullivan, som led som quarterback…

En annen spiller, belgieren har forberedt seg til dette verdensmesterskapet i 2023 på en mindre «akademisk» måte. Han er faktisk «full» Etter å ha beseiret waliseren Mark Williams i åttendedelsfinalen. «Før VM spilte jeg FIFA med vennene mine klokken seks eller syv om morgenen og la meg. Jeg øvde veldig lite… og etter å ha slått Williams dro jeg også til klubbene til klokken syv om morgenen. Jeg skal innrømme det: det var et merkelig produkt, men til slutt fungerte det!

Takket være denne seieren vil Brezel bli den nye verdens nummer 2. Og kjenn sjekken på €557 000… offentlig omvisning!