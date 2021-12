Luca Elsner etter å ha blitt eliminert fra Standard Cup: “Disse feilene er uutholdelige!”

Bastian : Vi skal ikke lete etter unnskyldninger, det er ikke noe som heter OK. Du vet ikke hva du skal si. Vi starter andre omgang igjen, men vi trenger konsistens. I flere uker var dette problemet vårt: vi kunne ikke være konsekvente. Vi har en kamp til på søndag, og vi skal prøve vårt beste for å vinne. Jeg er knust, dette er normalt for situasjonen.

Tannkjøtt : Målet mitt er vakkert, men alle handlingene på siden er vakre. Ballen når meg og jeg må sette skuddet mitt. Jeg scorer ofte mot standarden (smil). Etter uavgjort var vi stille fordi vi hadde mange muligheter, spesielt i de suspenderte posisjonene. På den annen side synes jeg vi var litt mindre med i kampen. Det var en skikkelig cupkamp med mye feil og bra kamp. Sesongen utvikler seg bra, og det vil være i våre hender å sørge for at vi er mot Unionen først, før vi tar en kort pause i andre halvdel av sesongen, som lover å bli travel.

Livet ditt : Vi startet andre omgang bra. Treneren sa at vi ikke skulle telle, vi scoret raskt. Vi satser mye på dette målet for å få tilbake selvtilliten. Men så lot vi dem ta ballen igjen og de fikk raskt tilbake selvtilliten. Dette er katastrofalt, vi må bygge oss opp igjen og vinne mot Zulte, spesielt på hjemmebane. Alt er ikke over, det er fortsatt 15 kamper å spille. Kent var i samme situasjon som oss. I mellomtiden må vi finne selvtillit og gi alt til trening. Ærlig talt, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre ellers ville vi allerede ha gjort det, men vi må være positive og forent. Det hjelper ikke å skyte på hverandre.

Von Hasbrook : Målet var å være i konstant diskusjon på alle tre fronter. I dag vinner vi og vi skal prøve å avslutte året bedre på den beste lagplassen ved sesongstart (Union). I kveld er kvalifiseringen mot Standard ikke åpen for debatt. Det eneste lille negative poenget er at vi blir enige om et mål så fort vi kommer tilbake fra garderoben. Det er synd, men vi tar spillet i egne hender senere. Vi får fordelen raskt tilbake, og vi har en sjanse til å få 3-1 mye tidligere. Jeg vil ikke si at alt er perfekt fordi det ikke er det. Mange av spillerne mine har allerede gitt mye, og de må gi opp igjen på søndag før de kan trekke seg i 2022 og angripe.

Elsner : Vi har for vane å gi elementer til motstanderen i dårlige øyeblikk. Vi gjorde livet deres lettere og møtte en slik gruppe at det var utilgivelig. Vi hadde håp et øyeblikk under utligningen, men den raske 2-1-bøffelen knuste det hele. Disse feilene er uutholdelige! Men lett å si, nå må du vite hvordan du fikser dem. I front var et modent lag, som visste hvordan de skulle klare seg. Tiden er komplisert og vi kommer ikke ut av det i frustrasjon, vi må allerede vinne søndag og fortsette etter våpenhvilen. Det vil være uvurderlig i forberedelsene til andre halvdel av sesongen.