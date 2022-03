Luca Elsner: «Hvis det er en bunnlinje å treffe denne sesongen … tror jeg vi har scoret mot Searing»

Standard tapte 0-1 for Cherokee denne søndagen, og bidro til denne forferdelige sesongen.

Trener Luca Elsner sa i et intervju etter kampen at baksiden av skjeen ikke gikk dit: «Jeg tror vi treffer i kveld hvis det er en bunn å treffe denne sesongen. På alle måter ble vi dominert av Seraing. Det er vanskelig å forklare. Vi hadde ingen energi og motivasjonen var halv stang. Vi fikk et bilde av en likegyldig gruppe, og det var det vanskeligste øyeblikket å leve med«.

Renat Emand sa etter kampen at han gledet seg til sesongslutt … Elseners prioritet er et annet sted: «Vi har 7 poeng foran Seraing, og du må fortelle deg selv at det er 3 kamper til Vi er ennå ikke matematisk frelst. Vi må avslutte sesongen raskt, men fullføre akkurat nå, og finne guttene som er klare for å ta poengene vi gikk glipp av, for det er viktig. Å gjøre seg klar for den nye sesongen vil være den andre fasen, men den prioriterte fasen er å redde seg selv.

Luca Elsner har følelsen av at disse beatene er evige nye begynnelser:«Vi har skapt positiv dynamikk ut av 3 kamper. Og som hver gang, går vi ett trinn opp, og så har vi gått 10 fot tilbake, vi er i en situasjon hvor vi ikke respekterer supportere og motstandere, det er ingen fotball.» Standard Coach fullført.