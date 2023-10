Luca Mossado stiler Edouard Theuns i pinche-chime-pinche, Arnaud de Leeu6

italiensk Luca Mossado Binche-Chimay-Binche vant tirsdag den 36. utgaven etter et tøft løp på krevende Rue de la Pépinière. Lagrytteren Arkéa Samsic dukket opp på de siste brosteinsbelagte og oppoverbakke meterne av Rue Binchoise og tok en sterk seier i front. Edward Theuns Og Søren Kragg Anderson. Matteo Trentin Og Dries van Kestel Fullfør de 5 første

Sprinten hans er dårlig til å begynne med, Arnaud de Lee Lidl-Trek klarte ikke å absorbere gapet som ble skapt den siste kilometeren under ledelse av laget. Etter sine seire på Circuit Franco-Belgia og Famenne Ardenne Classic måtte han nøye seg med 6. plass.

De siste tretti kilometerne av arrangementet ble animert av flere angrep, men innsatsen tok ikke mer enn ti sekunder. Yves Lampaert Og den nye europeiske grusmesteren Jasper Steven Spesielt slike som Florian Senechal og Matteo Trentin prøvde lykken. forgjeves

Pelotonet brøt litt opp, men var fortsatt sterkt da det nærmet seg den siste kilometeren. Et fall som fikk Yves Lambert til å miste balansen i en sving skilte pelotonen to kilometer fra mål. Lidl-Trek-lagets tvang tillot da noen sterke karer å ta noen meter foran og kjempe om seieren. Mossado dukket opp for å sikre karrierens andre seier.