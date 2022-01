Lucy Bernardoni (“Star Academy”) kom med en drapstrussel etter å ha forsvart Stroma mot Pupas angrep, som hun reagerte på

For omtrent ti dager siden dukket Strome overraskende opp på TF1-settet, og ga ut singelen sin “Hell” som svar på Anne-Claire Coutreaus spørsmål. Siden den gang har hiten allerede fått mer enn 10 millioner visninger på Youtube, noe som spesielt har satt selvmordsspørsmålet på bordet igjen.







En replikk som ikke gledet rapperen Poopa: “

I en annen (Stromae, forfatterens notat), kommer han tilbake for å oppdra xanax i TF1 og forteller oss om depresjonen hans. Men bror, hele verden drukner, og vi bryr oss ikke om livet ditt. Hva bruker du oss til? Vi venter ikke på at du skal bli deprimert. Vi har ikke lenger frihet. Gå og ta pillene og bli i sengen! “, Han ble droppet på sosiale nettverk.

Ordene som fikk Lucy Bernardoni til å hoppe ble raskt kontroversielle (“Star Academy”, sesong 4). På Instagram skrev han: Vi, de engstelige og deprimerte menneskene, ønsker å gi Pupa en god del bekymring. Den virkelige, svetten, det løpende hjertet, får deg til å tro at du dør helt. Trenger sansene og nevronene fortsatt for å få det til? ⁇

Denne mandagen gjentok Lucy Bernardoni sitt svar på hatbølgen på sosiale medier: ” Mens jeg leser noen av kommentarene her og der i noen timer, lurer jeg på hva beretningen til noen er når jeg kjenner synden til noen som ønsker å ‘kaste meg under broen’ ved andre seremonier og andres besvimelse. De skrev.

⁇

Fortsettelse følger: Små dere må være tøffe og sterke. Denne verdenen er vanskelig, men hold alltid i deg dette lille barndommens lys som vil ta deg overalt. ⁇

⁇ Til de som fornærmer meg at jeg har dødd her eller andre steder, i mindre grad, dere svaier alle sammen. Jeg velsigner tiden med ansikt-til-ansikt møter som ikke tillater dette unødvendige hatet mot andre ved anonymitet. Jeg skriver i navnet mitt nok en gang. Jeg vil alltid vurdere alt jeg tenker om de tingene som påvirker meg. Jeg liker å se feiger ansikt til ansikt bak kulissene deres. Jeg er en kvinne, jeg snakker høyt, jeg skriver høyt. Samme det. Skremme og ydmyke meg. Fortsett hvis noen vil. Men en dag, ikke glem at alt er betalt for. Som alltid. Karma, ser det ut til. Ha en fin dag alle sammen. Esler også, hvis det kan roe dem ned

“, avslutter hun. Det fortjener å være tydelig!