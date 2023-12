Lucy Lucas, avslørt av Clem, anklaget skuespilleren Victoria April for seksuelle overgrep: «Du er også gal, og du har rett»

Blant underskriverne finner vi Nathalie Bay, Ariel Tombsley, Gerard Dorman men også en viss Victoria April. Dette faller ikke i smak ettersom sistnevnte nå blir angrepet av Lucy Lucas.

Stjernen i Clem-serien, som ble sendt på RTBF og TF1, angrep underskriverne og spesielt kommentarene til publiseringen av skuespillerinnen Charlotte Arnold, som delte skjermen.

Gérard Depardieu svarte på begjæringen om støtte dedikert til ham: «Jeg synes det er veldig modig fra underskrivernes side»

Til forsvar for Gérard Depardieu uttrykte han først sin avsky da han leste denne spalten. «Ok… så jeg har vært skuespillerinne i 15 år, og jeg beskytter en god del av disse degenererte boomerne, som ikke snakker om skaden de gjør på andre i intervjuer og evig reagerer på journalister og alt går bra. Alle er så søte og bedårende … selv om det ofte er helt feil. Hvor mye uakseptabel oppførsel begikk jeg?»Lucy Lucas begynner.

Hun tok deretter direkte sikte på sin fiktive mor, Victoria April, i en glam-serie: «Jeg har mye å si om noen av menneskene på denne listen over herlige medidentiteter…Jeg håper den yngre generasjonen komikere er klare til å pensjonere seg, for med alt du har, vil du ikke beskytte deg selv lenger. ! Hei Victoria… vil du at vi skal snakke om de mange overgrepene dine, inkludert seksuelle overgrep mot partnerne dine? Når jeg tenker på det, er jeg ikke overrasket over at du signerte denne fillen… Du er også gal, og når du tenker deg om, har du rett. Galt nok.»

Den tydelig anklagede spanske skuespillerinnen har ennå ikke svart.