Ludin Blapp, ordføreren i Aflichem, var i uro etter at Walter de Dondar oversvømmet kommunen hans.

Uten tvil er ansiktet hans kjent for deg. Walter de Donder har gjort flere TV-opptredener i serien Samson en Gert som «Meneer de Burkemeister», spesielt Ludin Blob.

Walter de Donder: Ludin fra blob til ordfører … og kanskje til formannskapet i CD&V

I 2011 byttet han fra TV til politikk og ble ordfører i Affleck. En by nær Brussel rammet av det siste dårlige været denne uken. Etter disse katastrofene har CD&V-ordføreren blitt isolert. Innbyggerne kritiserer ham for å stå på scenen under Samsonshowet i Antwerpen under en flom av anbud. Og praksisen med å ikke være i det kritiske øyeblikket i kommunen hans, melder VRT.

En anklage som Walter de Donder ettertrykkelig avviser: «Jeg tilbrakte fire timer på scenen og tjue timer i Affleck., fortalte han våre kolleger. I dette tilfellet fordømmer Flemish Brabançon mangelen på investeringer fra de flamske myndighetene i infrastrukturen til kommunen. «Etter problemene i 2014 var det bare én lås som gjensto et fungerende element.

Tendre og dens sideelver under flomvarsel: flom i Ath og Lessins (bilder)