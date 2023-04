Ludivine, som ble sparket fra Aldi for å ha spist en rundstykke på €2,79 uten å betale for det: «Det var en feil, jeg gjorde en uforsiktig feil»

Sinnet øker innenfor Aldi-merket etter at en ansatt ble sparket onsdag. Ludivine, assisterende sjef for Tamines-butikken (Sambreville, i Namur-provinsen), fikk sparken fullstendig og enkelt fordi han tok en innpakning verdt € 2,79 i en seksjon som jeg så spiste uten å betale for den. Det var en distraksjon, sier hun, og hun hadde til hensikt å presse det, med støtte fra fagforeningen hennes. Men i løpet av en time fikk hun sparken.

sitater Jeg trengte ikke jobbe, for jeg var utbrent. Men jeg ville ikke gi opp laget mitt…

«Først og fremst må du kjenne historien om avgangen,» forklarte hun fredag ​​i Cyril Detayes mikrofon på showet. Det var du som sa det Sender på VivaCité og RTBF. «Det er feil, for jeg fulgte ikke prosedyrer. Jeg skulle ha betalt for innpakningen før den ble konsumert. Det var en feil fra min side. Jeg var på telefon med legen, jeg skulle ikke ha jobbet, utbrent . Jeg ville ikke forlate laget mitt…»

Bortsett fra at hos Aldi, som i andre merker, står det i arbeidsreglementet at ved tyveri er oppsigelse for grov tjenesteforseelse.

sitater Straffen var streng. Jeg ville ha gått med på å bli degradert på grunn av feilen jeg gjorde.

«Jeg antar at jeg ikke fulgte prosedyren, men jeg ønsket ikke på noen måte å stjele den omslaget.» Ifølge henne har det allerede skjedd at ansatte blir «betalt etter» å ha konsumert et produkt, på grunn av tidsmangel. «Vi har bare en halvtimes pause …» Og den ansatte legger til: «Jeg ønsket ikke å stjele denne artikkelen, jeg sa ikke opp jobben min uten å betale for denne artikkelen. Jeg er overarbeidet … Det er omstendigheter som gjør at jeg forvekslet med uoppmerksomhet.»

I sin mer enn tolv år med ansiennitet har Ludivine fortsatt, som hun forklarer, «aldri mottatt et varsel eller en irettesettelse.» «For meg var straffen streng. Jeg ville ha akseptert å bli degradert for det gale jeg hadde gjort,» men ikke å få sparken på den måten.