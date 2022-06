Ludovic Cabet: «Franske selskaper har et godt image i Norge»

I utlandet fransk: Hva er rollen til det fransk-norske handelskammeret? Hva er hovedfunksjonene?

Ludovic Cabet: Formålet med CCFN er å styrke økonomiske, handelsmessige og industrielle relasjoner mellom Norge og Frankrike og å styrke det bilaterale samarbeidet mellom de to landene. Det har vært en sentral partner i det fransk-norske næringslivet og i bilateralt samarbeid siden oppstarten i 1919. Vi er stolte og privilegerte over å ha et utmerket samarbeid med begge ambassadene, noe som gjør at vi kan bygge broer mellom privat og offentlig sektor i begge land.

Hvordan ser du på den nåværende økonomiske situasjonen to år etter epidemien?

Norsk økonomi er veldig fleksibel. Takket være soliditeten til de offentlige midlene har landet akselerert energi og digital transformasjon. Økonomien drar også nytte av de økende kostnadene for hydrokarboner og bruker disse inntektene til å investere tungt i diversifiseringen av industrien.

Fra hvilken sektor får franskmennene i Norge flest muligheter? Er det en tendens til å fremheve et bestemt utviklingsområde?

Kryssbefruktning mellom maritime næringer og de ulike maritime sektorene – transport, fiskeri, marin energi og fiskeri – er de viktigste jobbskapende sektorene. Men jeg vil også nevne teknologier knyttet til utfordringene med den grønne bevegelsen, sirkulær økonomi og avkarbonisering. I dette området er sjøluft og hydrogen to fremvoksende felt i Norge. Muligheter for partnerskap for teknologisk innovasjon florerer. Cybersikkerhet, men innovative og kvalitetsprodukter i næringsmiddelindustrien er andre nye områder å vurdere i jobbsøkingen.

Hva er beliggenheten til franske selskaper i Norge? Har du merket noen entusiasme fra franske ledere for landet de siste årene?

Det bilaterale forholdet mellom våre to land er svært dynamiske og franske selskaper har et godt bilde her. Senest har store konsern som opererer utenfor energisektoren utviklet sin suksess. Selskaper som Alstom og Eiffage har nettopp vunnet store anbudskonkurranser. I Norge er det mange muligheter for å opprette en føderasjon for å innovere gjennom pilotprosjekter. Det er også lokal og europeisk finansiering, og den er veldig tilgjengelig for de som ønsker å bygge sitt eget selskap.

Hva er dine planer og kommende planer for deg som styreleder i CCFN? Hvilke utfordringer møter din bedrift?

Vi forventer gradvis vekst. Derfor styrker vi først teamene våre og investerer i nye verktøy for å møte den økende etterspørselen. Jeg minner om at våre grupper også opererer i norsk/fransk retning, da vårt handelskammer er bilateralt. Så vi jobber tett med det norske laget i Frankrike.

Vi bygger også nye konsepter som «forretningsreiser» som integrerer forretningssiden og letetrekket ved det norske fremovertemaet: elektrisk bevegelse, for eksempel industriell avkarbonisering, energikonvertering eller grønn finansiering. Store grupper, konkurranseklynger og til og med skoler inviteres stadig til å organisere denne typen arbeid på tre eller fire dager. Mål: De henter inspirasjon fra god norsk praksis.