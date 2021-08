Ludwig forlater Canyon-SRAM for det nye Uno-X damelaget i 2022

Hannah Ludwig vil forlate Canyon-SRAM etter å ha signert en kontrakt med det nye Uno-X damelaget i 2022. Den tyske tidsrittspesialisten håper å bli en av ‘pionerene’ for laget som ønsker å være en del av damekategorien. WorldTour i sin første sesong.

“Livet er fullt av vendinger, oppturer og nedturer, positive og negative overraskelser. Det gjør livet så vakkert! Å få muligheten til å være en av pionerene i dette fantastiske prosjektet for kvinnesyklinglaget er en så vakker vri. Jeg Jeg er spent og stolt – la oss gjøre dette sammen! “sa Ludwig.

Et Uno-X damelag vil begynne å konkurrere neste sesong under ledelse av tidligere proff Lars Bak, og laget håper å bli med på toppsjiktet for kvinnesykling neste sesong.

Det er for tiden ni kvinners WorldTour-lag, men det er plass til opptil 15 innen 2022. Nystiftede lag som Uno-X eller Cofidis kan nå søke om plass på grunnlaget på grunn av endringen i artikkel 2.013.034 bis. , Hva sier:

“Søknader om laglisens som ikke oppfyller vilkårene i artikkel 2.13.034 bis kan vurderes, bare i 2021, hvis antall lag som har en UCI WorldTeam -lisens for året etter, legges til de håpefulle lagene som er omtalt i artikkel 2.13 .034, er mindre enn 15.

“Hvis antall lisensforespørsler for utstyr som ikke oppfyller vilkårene i artikkel 2.13.034, med tanke på bare de datamaskinene som oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 2.13.035 (administrativ, økonomisk, etisk og organisatorisk), er større enn antall lisenser tilgjengelig etter tildeling av lisenser til lag som oppfyller vilkårene i artikkel 2.13.034, vil lisensieringskommisjonen avgjøre dem mellom dem på grunnlag av de sportslige kriteriene fastsatt i artikkel 2.13.042 “.

Ludwig, 21, er den fjerde offisielle signeringen av det nye laget. Hun er en to ganger ITT European Under-23 Champion. Han har brukt de siste tre sesongene på å løpe med Canyon-SRAM og nylig representert Tyskland i landeveisløpet ved OL i Tokyo.

“Hannah er spesiell og har vist stor interesse for prosjektet vårt fra begynnelsen. Hun har blitt godt kjent med Lars Bak, og vi er ivrige etter å begynne å jobbe med henne. Vi er stolte over å tiltrekke oss ryttere av Hannahs kaliber.”

UNO-X har også kunngjort ansettelsen av Anne Dorthe Ysland og Mie Bjørndal Ottestad, begge fra Norge, og Anniina Ahtosalo fra Finland.