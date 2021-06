Luftangrep mot Hamas etter at brannslukkere ble sendt til Israel Utenriksnyheter

Israel har satt i gang luftangrep mot Gaza innen en måned etter at det ble nådd en våpenhvileavtale.

Tiltaket er den første streiken under den nye israelske regjeringen siden det ble lansert brannballonger fra de palestinske områdene.

Ballonglanseringer dukket opp som gjengjeldelse for en marsj tirsdag i Øst-Jerusalem, der jødiske nasjonalister feiret erobringen av Israel i 1967.

Bilde:

Israel sier at brannballonger har forårsaket flere øyer



Palestinerne anser marsjen som en provokasjon og provoserte handlingstrusler fra Hamas.

Israel sier at ballonglanseringer har forårsaket 20 åpne branner i samfunn nær Gaza-grensen.

Angående tirsdagens luftangrep sa israelske sikkerhetsstyrker at jetfly hadde rammet Hamas militærbaser, som var “leirer og møteplasser for terroroperatører.”

“Angrepet var som svar på infiltrasjonen av brannballonger i israelsk territorium,” la det til.

“Terrororganisasjonen Hamas er ansvarlig for det som skjer på Gazastripen og vil bære konsekvensene av dens handlinger.

“IDF er klar for alle situasjoner, inkludert gjenopptakelse av fiendtligheter, i møte med fortsatt terroraktivitet fra Gazastripen.”

Jerusalem blir hevdet av begge sider – Israel anser byen som hovedstad, okkuperer øst i 1967-krigen og annekterte den i 1980.

Men palestinerne vil at Øst-Jerusalem skal være hovedstad i en fremtidig stat som inkluderer Gaza og Vestbredden.

En talsmann for Hamas sa tirsdag at palestinerne vil “fortsette sin modige motstand og forsvare sine rettigheter og helligdommer i Jerusalem.”

Å fornye spenningen er en utfordring for Israels nye statsminister, Naphtali Bennett, en nasjonalist som leder en mangfoldig, men subtil koalisjonsregjering.

Regjeringen tiltrådte på søndag, og en av de første sakene var om man skulle avbryte den israelske marsjen – det var bekymring for at det ville provosere spenninger, men kanselleringen ville bli sett på som en velsignelse for Hamas.

Tidligere gikk marsjen gjennom Damaskusporten og sentrum av det muslimske kvarteret, men tirsdag endret politiet rute for å unngå det muslimske kvarteret.

Bilde:

“Flaggmarsjen” utviklet seg på tirsdag, til tross for bekymring



Men ikke alle partene i marsjen bestemte seg for å la marsjen komme videre.

Mansour Abbas Ram Party var den første arabiske fraksjonen som var en del av den israelske koalisjonen, og han sa at marsjen burde vært avlyst.

Han beskrev det som “et forsøk på å sette regionen i brann for politiske formål”: “Jeg oppfordrer alle partier til ikke å bli dratt til utvidelse og ikke utøve maksimal kontroll.”

FN ber den 11 måneder gamle Gaza om å avslutte våpenhvilen FNs nestleder talsmann Farhan Haq sa at myndighetene oppfordret alle parter til å unngå “provokasjoner”.