Luftfart: Slutt på mekling hos Ryanair, nytt streikevarsel for Brussels Airlines, «This story is Dallas»

Etter noen uker med ro og en rolig Halloween-ferie, ser det ut til at flyindustrien har noen ubehagelige overraskelser i vente for oss de neste ukene. Det hele startet for to uker siden, da kabinpersonalet i Brussels Airlines streiket. Noen dager senere ble det satt avtaler til helgen, før fagforeningene trakk seg etter et møte med ledelsen.

Brussels Airlines: En streik for kabinansatte planlagt i desember er avverget

Så det ser ut til at streiken ble avverget, men den fortsatte ikke. Torsdag var det selskapets piloter som la inn streikevarsel. «Denne historien er Dallas«, puster Didier Lippi, fast sekretær for det nasjonale valgrådet.»De andre fagforeningene hadde bestemt seg for å avbryte streiken for noen dager siden, og jeg måtte følge etter. De snur i dag etter press fra pilotene.«

Og derfor sendte SETca ut en pressemelding som fremfor alt ser ut til å være et initiativ fra pilotene. Vi fikk vite at en ny streik tok form rundt 11. desember. De snakker om arbeidsforhold som har blitt dårligere de siste månedene, og om en for stor arbeidsbelastning som overstiger hviletiden. Ifølge dem er denne streiken berettiget på grunn av sikkerhetsproblemer, på grunn av pilottretthet. «Dessverre endte møtet 27. november i Arbeidsdepartementet uten at man kom frem til en gjensidig akseptabel løsning. Etter at administrasjonen ensidig avlyste møtet som var berammet til 30. november, avholdes neste møte 1. desember. Så langt har ledelsen i Brussels Airlines ennå ikke presentert for pilotene noen konstruktive forslag som vil tillate en vei ut av denne krisen. Selv om vi håper på en rask løsning, varsler det å ikke oppnå en avtale store forstyrrelser fra og med 11. desember. Brussels Airlines-piloter er fortsatt besluttsomme i sin forpliktelse til luftfartssikkerhet og ønsker å gjenopprette en produktiv dialog for å sikre velvære og sikkerhet for passasjerer og mannskap. Denne streiketrusselen viser det presserende behovet for reformer og pilotenes standhaftige engasjement for å sikre tryggere himmel for alle.«, leser vi i denne pressemeldingen.

I de kommende dagene bør vi ha mer konkret informasjon om denne streiken, og om posisjonen til flybesetningen.

Fra Ryanairs side ble meklingen avsluttet onsdag kveld, etter flere uker med diskusjoner. På dette tidspunktet er det ingen streik i sikte, men det er heller ingen avtale. «Som alltid tilfellet med Ryanair, var meklingen svært lang og komplisertpåpeker Didier Lippi. Vi har nådd slutten av prosessen og vil bringe det selskapet har brakt på bordet til våre medlemmer de neste dagene.«

Han ønsker foreløpig ikke å si mer, og overlater det første ordet om forslaget til de sentrale interessentene, pilotene. Alt vi vet er at Ryanair har laget et forslag, og det gjenstår å se om det vil anses som tilstrekkelig. Hvis ikke, vil man frykte streik i ferien. «De bestemmer, ikke jegDidier Lippi bekrefter. Men jeg vil virkelig takke den føderale mekleren som gjorde alt han kunne for å komme til slutten av diskusjonene. I meklingsprosessen kan ikke Ryanair lukke døren når vi ikke kan komme til enighet.«

Videre presenterte Ryanair sitt Spring/Summer 2024-program i Charleroi onsdag. To nye ruter mellom Brussel-Charleroi, Sarajevo i Bosnia-Hercegovina og Dubrovnik i Kroatia, vil være tilgjengelige fra april 2024. Ryanair har også lovet 6,5 millioner flyvninger fra Belgia, med priser fra €35,99. Hvordan drukne fisk? Svar innen noen dager.

