Luftfartssektoren stengte, banker og administrasjoner stengte: I Sør-Korea, et … strenge tiltak som ikke forstyrret konkurransen

Dette ni timer lange maraton, lokalt kjent som «Suneung», er viktig for alle som søker plass ved et av landets mest prestisjefylte universiteter, men tilbyr også høy sosial status, givende karrierer og ekteskapsmuligheter.

Stort press på unge studenter fra Sør-Koreas svært konkurranseutsatte utdanningssystem blir ofte kritisert – det høyeste i verden – av ungdomsdepresjon og selvmordsrater.

“Jeg vil gjerne si at jeg er stolt av datteren min for hennes harde arbeid til dags dato, og at uansett resultatet av denne eksamenen, så definerte det henne ikke som en person,” sa moren til en kandidat til AFP at hun ønsket å redusere datterens stress i denne 2021-utgaven.

Govt-19-epidemien har lagt ekstra press på elever, foreldre og tjenestemenn.

I løpet av de to ukene før eksamen ble studentene tvunget til å ta nettkurs. Ifølge Kunnskapsdepartementet stiller over 509.000 studenter til eksamen i år.

Alle studenter ble pålagt å bruke maske og måtte gjennomgå en cov-test før de fikk plass bak pultene klokken 20.40.

– Flyplassavgangsstopp –

Selv de som testet positivt for viruset – rundt 70 – måtte velges ut til eksamen, på anviste steder og separat fra andre studenter, ofte ved medisinske sentre.

For å unngå forstyrrelser iverksatte myndighetene drastiske grep: administrasjoner, banker og aksjemarkedet åpnet en time senere enn vanlig, og de la til rette for bevegelsen og lot studentene komme til eksamen i tide.

Alle avganger og landinger på flyplasser over hele landet ble suspendert i 35 minutter under auditionen på engelsk. Og alle fly om bord skal holde en høyde over 3000 meter.

Transportdepartementet sa at tidspunktene for 79 flyvninger hadde blitt endret på grunn av studien.

Politibiler og motorsykler var tilgjengelig i skolens områder for elever som satt fast i trafikken eller kom for sent.

– Dette er en veldig viktig dag for velgerne og fjoråret var veldig vanskelig for dem, sa en polititjenestemann til AFP før eksamen.

“Vi prøver vårt beste for å vise vår støtte.”