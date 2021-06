Luftforsvaret setter inn F-16 i arktisk øvelse

Mer enn 300 flyvere, sammen med US Air Force F-16 fra Spangdahlem Air Base, Tyskland, ble utplassert til Sverige for en større øvelse sammen med seks andre nasjoner.

Trening Arctic Challenge 2021 startet 2. juni på Kallax Air Base, Sverige, og er planlagt å vare i mer enn to uker. Flymenn fra 52. Fighter Wing blir med personell og fly fra Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia for øvelsen.

Øvelsen startet i 2013 og har rotert mellom Sverige, Norge og Finland, ifølge en 52. jagerfløy. lansering.

“Det endelige målet med denne øvelsen er å oppnå god integrasjon med både våre nordiske allierte og våre NATO-allierte,” sa kaptein Scott Pippen, 480. Fighter Squadron Project Principal Officer for ACE21, i uttalelsen. “Målet vårt er å gi våre 52. FW-piloter bedre opplevelse på tvers av flere forskjellige oppdragssett og større engasjement.”

Øvelsen vil omfatte felles operasjoner og luftforsvarstrening, inkludert luft-til-bakke-angrep og nær luftstøtte, defensiv mot-luft og undertrykkelse av fiendens luftforsvar, ifølge uttalelsen.

“Det har vært en god opplevelse å samarbeide med våre amerikanske partnere så langt,” sa svenske luftvåpenmajor Daniel Jannerstad, ACE21s sjefsplanlegger for svenskene, i uttalelsen. “Jeg vil at dette skal være en god læringsmulighet og å oppfylle alle treningsmålene etter planen.”

Luftforsvaret øker sitt fokus på Arktis ettersom regionen vokser i strategisk betydning. I fjor sommer lanserte Department of the Air Force sin første arktiske strategi.

“Gitt de store avstandene i Arktis og utfordringene for overflateoperasjoner, har luft- og romkapasitet lenge vært avgjørende for å få rask tilgang og gi all-domain-bevissthet, tidlig varsling, satellittkommando og -kontroll og effektiv avskrekking.” Heter det i strategien . “Tilbyr et solid fundament å bygge og projisere kraft i hele regionen, er Department of the Air Force den mest aktive og investerte amerikanske militæravdelingen i Arktis.”