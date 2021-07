Luftforsvarets krigsspill, tekniske tester for å evakuere arktisk strategi – sikkerhet bryter sikkerhetsbrudd

WASHINGTON: War Games har blitt et av Luftforsvarets nøkkelverktøy for å implementere sin år gamle arktiske strategi, med fire separate serier – hver med “forskjellige smaker” – som brukes til å teste nye ideer og teknologi, sier generalgeneral Clinton Hinot , visepresident for strategi, koordinering og behov.

“Vi har brukt mye porselenbåndbredde for å konfrontere stormaktene, spesielt i Europa og Asia-Stillehavet. Og noe som føltes uforståelig for oss. [was] Hvordan den konkurransen spredte seg over Arktis; Hvordan kan våre konkurrenter bruke Arktis til å gjøre noe strategisk dårlig for USA og våre allierte og allierte?

“Jeg tror at tilgivelse er en av de beste fokushendelsene vi kan bringe til håndverket med strategi og konseptutvikling,” la han til. “Det får virkelig alles oppmerksomhet … fordi alle vil vinne.”

Luftforsvaret – i likhet med marinen – dobler DoDs bekymring for at det varmende miljøet går fremover i konkurransen om arktiske ressurser, inkludert olje. Kongressen har hevet det røde flagget over eskalering av russiske militære operasjoner i den arktiske regionen og Kinas forsøk på å etablere seg som en arktisk nasjon til tross for geografiske fakta.

Tjenesten vurderer sine fremtidige behov i regionen og kjøper nytt utstyr som den Sky-utstyrte C-130; Emulere nye evner som bruk av kommersielle bredbåndskommunikasjonssatellitter som kretser rundt polene; Planlegger å forbedre områder i regionen; Og utvide samarbeidet med regionale partnere og partnere som Norge.

Hinod sa at luftvåpenet for tiden er midt i to arktiske relaterte sportsserier, “Arctic Engagement” og “Plan Blue”.

“Det vi prøver å gjøre er å forstå konkurransens art og omfanget av evner vi alle kan bringe til problemet,” sa han. “Hvis det første problemet er å forstå hva som skjer i Arktis og hva andre gjør, vil delt bevissthet være en veldig utfordrende, objektiv og teknisk utfordring for oss.”

Deretter sa han det årlige “Global Engagement” -spillet og “Future Game”. Begge, selv om de stort sett er fremtidige spill, brukes ofte av tjenesten for å “prøve forskjellige teknologier og konsepter”.

“Vi forstår hvilken dynamikk det er i den arktiske regionen og gir en innovativ tilnærming til Arktis, samt bevissthet og sikkerhet,” forklarte Hinoot hva vi prøver å gjøre i denne serien på fire kamper.

Bevissthet og forebygging i regionen kan forbedre “en betydelig mengde nye teknologier vil omfatte dataanalyse. I detalj.” Så selvfølgelig luft- og romfunksjonene du trenger for å beskytte. Så de kommer alle i drift. “