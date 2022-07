Luftsektorstreik: Brussels Airlines kansellerte nesten 700 flyvninger i juli og august

Etter de siste streikene kunngjorde Brussels Airlines mandag at nesten 700 flyreiser kanselleres i løpet av ferien. Ledelse og fagforeninger møtes i dag.







av Belga

Publisert 04.07.2022 kl. 12:39



DeBrussels Airlines kunngjorde mandag at de vil kansellere flere flyvninger for å møte fagforeningenes krav på kort sikt for å redusere arbeidsmengden. Nå skal 675 turer falle av veien i løpet av disse to månedene med skoleferier, mens i utgangspunktet kun 148 turer ble kansellert i juli. Administrasjonen legger til at det er «kommersielt umulig» for den å foreta ytterligere slettinger.







Ledelse og fagforeninger møttes mandag etter den tre dager lange streiken 23., 24. og 25. juni. Ansatte fordømmer overbelastningen av arbeid. I dag er det klart at vi møter kravene fra fagforeningene. Vi ønsker å kategorisk utelukke ytterligere handlinger og gi en reell garanti for våre passasjerer,» kommenterte administrasjonen mandag.

Volumet av kansellerte flyvninger i juli og august tilsvarer omtrent 6 % av flyruten for Brussels Airlines. Disse tiltakene representerer et underskudd på €10 millioner, et beløp som ligner på det første estimatet av tapet forårsaket av den tre dager lange streiken.

Forventede diskusjoner

Nylig sto Brussels Airlines overfor en tre dager lang streik. Både piloter og kabinansatte klager over den for store arbeidsmengden. I forrige uke truet fagforeningene med ytterligere handling, hvoretter det ble avtalt å møte administrerende direktør Peter Gerber mandag for å diskutere tiltak for å redusere arbeidsmengden på kort sikt – denne sommeren.

Tidligere hadde Brussels Airlines-ledelsen allerede kansellert 148 flyvninger i løpet av sommeren. Fagforeningene mente disse tiltakene var utilstrekkelige.







Langsiktige løsninger skal diskuteres i slutten av august.