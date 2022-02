Lugia og Ho-Oh Obscur Apex, masterstudie på Pokémon Go – Breakflip

Hvordan få Lugia Obscur Apex og Ho-Oh Obscur Apex i Pokémon Go under Johto-kretsen? Her er all informasjon om masterstudiet av arrangementet!

Ved kjøp av billett til johto-tur Lørdag 26. februar 2021 fra kl. 09.00 til 21.00.sikker Pokémon GOspillere vil velge en spesiell studie og deretter en masterstudie. Denne studien er ikke lett, men den lar deg oppnå Dark Apex Lugia og Dark Apex Ho-Oh fullfører det! Masterstudie – Johto Circuit Denne mesterlige studien er oppnådd etter å ha fullført spesialstudiet av Johto-kretsen. Øst masterstudie Det forventes å ta lang tid og vil kreve litt tålmodighet før du kan fullføre det. Detaljer om masterstudien vil bli avslørt under arrangementet… Dark Apex Lugia og Dark Apex Ho-Oh Du vil kunne få BEGGE Pokémon ved å fullføre Johto Circuit Master Study. Ho-Oh mørk topp

Ho-Oh mørk topp mørk form: Ho-Oh Dark Apex vet Holy Fire+ en kraftigere versjon av Holy Fire. trenerkamper : effekt 130

: effekt 130 Arenaer og raid : effekt 135 renset form: Når Ho-Oh Dark Apex er renset, forvandles Sacred Fire+ til Hellig ild++ . trenerkamper : effekt 130

: effekt 130 Arenaer og raid : effekt 155 Dark Lugia Apex

Dark Lugia Apex mørk form: Lugia Obscur Apex vet Aeroblast+ en kraftigere versjon av Aeroblast. trenerkamper : effekt 170

: effekt 170 Arenaer og raid : effekt 200 renset form: Når Lugia Obscur Apex blir renset, forvandles Aeroblast+ til Aeroblast++ . trenerkamper : effekt 170

renset form: Når Lugia Obscur Apex blir renset, forvandles Aeroblast+ til Aeroblast++ . trenerkamper : effekt 170

: effekt 170 Arenaer og raid : effekt 225