Lukaku første Tottenham som fant Antonio Conte? Gal sladder som blandet Italia og England

Vinterens overgangsvindu starter ikke når grensene allerede er skjøvet tilbake. Ifølge Gazzetta Tello Sport, hvis informasjon allerede er lekket til flere engelske medier, kan Romelu Lukaku forlate Chelsea for Tottenham og finne treneren hans Antonio Conte i Inter.

Seks måneder etter en av de primære overføringene sommeren 2021, et rykte som virker sprøtt. Lukaku hadde signert for Chelsea for 115 millioner euro og hans 7 mål på 18 kamper tilsvarte egentlig ikke en katastrofal rekord. Alt som vi snakker om den andre sonespilleren som mislyktes på lånet.

Men hvem forlot sporet? Dette er La Cassetta dello Sport som blir båret bort veldig raskt Uenighet mellom Lukaku og Tuchel, Født i et vagt intervju med djevelen? Eller om Lukaku (og/eller hans følge) virkelig er villige til å takle alt uten å prøve å gi et svar på banen, som han ofte har vunnet tidligere.

Vanskelig å si. Men ifølge Gazette, hvis Chelsea er i stand til å hente inn investeringene sine (5 115 millioner, derfor), vil en utveksling være realistisk for å løse forskjellene deres hvis den etterlengtede debatten mellom Lukaku og Touchel er planlagt til mandag. Feil.

Antonio Conte har på sin side allerede fortalt sin ledelse at det trengs mange forsterkninger for å nå målene. Men vil Lukaku være en prioritet i en klubb der Harry Kane er en trygg bedre? Det kan også gjøre oss skeptiske. Men fotballbransjen overrasket oss ikke …