Lukaku er tilbake! Et år etter at han forlot Lombardia for en ny opplevelse i Chelsea, vender belgieren tilbake til Inter med et lån på åtte millioner.

Jeg er veldig glad, sa den 29 år gamle spissen da han landet i Milano onsdag morgen. Etter en vanskelig sesong i London og et vanskelig forhold til Thomas Toussaint, fant Big Rome en klubb der han strålte og slo Scudetto. Han kan også omformulere «Lula»-duoen sammen med Lottaro Martinez i spissen for det interne angrepet.

«Det er en sterk følelse, jeg synes det er en flott historie jeg opplevde for et år siden med dette laget,» sa Lukaku til Inter Milan TV onsdag. «For laget, for fansen, for meg. Inter har gitt meg mye. Det er på tide å jobbe sammen igjen, prøve å gjøre det enda bedre.»

«Det virket umulig for meg å komme tilbake hit, men vi klarte det. Jeg må fortsette å prøve for det og takke de som tror det er mulig. Til slutt gjorde vi det, og jeg er veldig glad,» sa Lukaku. Mellomleders innsats.

Romelu Lukaku har egentlig ikke blitt koblet fra Inters erkjennelse av at han har vært i kontakt med Simone Inzaki gjennom den siste sesongen. «Jeg så laget spille veldig bra i fjor. Jeg beklager at de ikke så tittelen vinne, men de vant likevel to viktige trofeer. Spillerne har forbedret seg og kan utfordre alle tror jeg.»

Defocus forventer mye mer av Romelu Lukaku, som har scoret 64 mål på 95 kamper for Inter, og aldri vil glemme ham.

«Jeg er ikke egoistisk, jeg tenker alltid på laget. Jeg vil at Inter skal vinne. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å vinne Inter på trening og på banen. Glad for å være tilbake her. Jeg vil gi alt hver dag Gjør fansen og lagkameratene mine glade.»