Lukasjenko truer med et «gasskutt» mot Europa dersom nye sanksjoner blir innført

– Det ville være mer skadelig for ham, Hviterussland, enn EU, jeg tror det ville være tull, sa han til AFP i Berlin, og la til at han ikke trodde på å løse krisen gjennom diplomati. Kanaler.

«Jeg vil ikke ta henne (trusselen hennes) for alvorlig, fordi det er en russisk interesse i saken,» sa han etter en tale av Tysklands utenriksminister Heiko Mass.

Sistnevnte estimerte at det var «for mye tid» å trekke konsekvensene for Hviterussland, som har blitt anklaget for å provosere en immigrasjonskrise på grensen til Polen, og at «EU vil neste uke gå for å utvide og styrke sine sanksjoner mot Lukasjenko-regimet.” “.

Som gjengjeldelse sa den sterke mannen fra Minsk torsdag at landet hans ville svare på eventuelle nye europeiske sanksjoner, spesielt truende med å forstyrre Yamal-Europe gassrørledningen som frakter russisk gass til Tyskland og Polen.

Men Dikanovskaya oppfordret EU til å stå fast.

“Vi er takknemlige for posisjonen til EU, som ikke har behandlet noen kriminelle i Hviterussland som har begått mange torturhandlinger,” sa han.

Gjenvalget av president Lukasjenko for et år siden ble bestridt i flere uker under sterkt undertrykte protester.

“Innvandrere er gislene til dette regimet,” sa hun, og refererte til dem som “kanonfôr”, fortsatte Dikanovskaya.

“Sanksjoner er den eneste løftestangen for EU for å endre Lukasjenkos oppførsel,” sa han.