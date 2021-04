Luke Campbell sier Ryan Garcia vil droppe Devin Honey

Luke Campbell mener Ryan Garcia tok feil når han ikke brukte sin vilje til å kjempe mot WBC-mester Devin Honey.

Garcia Campbells siste motstander, 30 år gamle Storbritannia, ble den første profesjonelle fighteren som sendte en 22 år gammel californier på lerretet.

Amerikaneren kom seg og klarte til slutt å beseire Campbell, og tjente sin plass som den midlertidige WBC-mesteren, noe som ville ha tillatt Honey å slå tilbake, sa Honey på DAZN-bokseshowet at Garcia tror han er en and.

I stedet fikk han en kamp med Manny Pacquiao og Gervonda ‘Tank’ Davis, som til slutt ble enige om å møte Javier Fortuna.

Snakker Sky Sports, Sa Campbell: “Jeg vet ikke hvorfor han gikk inn i den kampen da han gikk rett på verdensmesterskapet.

“Han vil vinne Honey, Honey vil prøve å gjøre det til en kjedelig kamp, ​​men Garcia vil vinne ham.”

Til tross for sine egne tilbakeslag, håper Campbell fortsatt å bli verdensmester i denne kategorien.

“Det samme målet er fremdeles der, men banen har endret seg,” sa han.

“Jeg vil fortsatt kjempe best – jeg har allerede kjempet to eller tre verdensmestere i vekt og den beste fighteren for et pund.

“Jeg skammer meg aldri over de beste krigerne som alle andre.”