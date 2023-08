Luna 25, den russiske sonden, begynner en strategisk flytur i kappløpet om romseier

Med Luna 25 tar Russland fatt på en minidivergens eller dobler, enten på nytt i romkappløpet eller tilbake til utgangspunktet. Russland er i praksis som Sovjetunionen var det første landet som sendte satellitten Sputnik rundt jorden i 1957, deretter en kosmonaut, den berømte Gagarin og til slutt en kvinne.

Men siden Apollo-programmet, planen om å lande menn på månen, har USA overgått den. Som Emmanuel Zehin forklarer, må det sies at russisk teknologi ikke har utviklet seg mye siden sovjettiden: «Amerikanerne har fortsatt et stort forsprang. Spesielt er NASAs teknologi langt mer avansert enn teknologiene russerne brukte, som fortsatt er fra sovjettiden. Det er av denne grunn at russerne ikke har sendt et veldig viktig romoppdrag, og de prøver å gjenopprette bildet deres.«.

«De har mange tekniske problemer, feilfungerende sonderHan fortsetter. Det er svært betydelige korrupsjonsproblemer på nivå med den russiske romfartsorganisasjonen Roscosmos. Med krigen i Ukraina var det nesten ikke noe samarbeid med Vesten på nivået av teknologioverføring, noe som ikke hjalp deres virksomhet. Så russerne skal til månen med sin egen teknologi.«