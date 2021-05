Lundin Energy kunngjør juridisk avtale med Nordsjøen med Norge i Neotril

3/5/2021

Neotril har signert en kontrakt med den største olje- og gassoperatøren Lundin Energy om å bruke Can-Doctor teknologi. Utviklingen av Neotril-Lund-forholdet de siste syv årene fremhever motivasjonen fra perspektivtenkende operatører til å bruke innovative teknologier for å modernisere og effektivisere aktiviteter rundt miljøbevisste prosesser.

En boks på dekk etter utvinning

Den første fireårskontrakten med ytterligere to års forlengelse inkluderer ubegrensede enheter for en åtteårsperiode. Det vil se Neotrilin CAN-Ductor-teknologi installeres i fremtidige studie- og produksjonsbrønner i Lund. Dette er en mulighet for Lundin til å måle suksessen til tidligere CAN-teknologier, som tar sikte på å hente inn kostnads- og tidsbesparelser og redusere CO2-utslipp som vist i Zulu-, Lindermann- og baskiske brønner.

Neotrils CAN-Ductor-teknologi, som monteres offshore og enkelt installeres ved hjelp av et fartøy, viser vellykket kostnadseffektivitet og minimerer miljøpåvirkningen. Dette innovative sugeankeret med et ledd integrert med lederen gir hullstøtte over letebrønnene.

Justin Alexandersen, administrerende direktør i Neotril, sa at den fortsatte veksten av Neotrils vellykkede forhold til Lund indikerer hastigheten på endring i olje- og gassindustrien.

“Vi tror dette er en start – olje- og gassoperatører må benytte seg av den beste miljøpraksis på alle nivåer,” sa Alexandersen. “Våre estimater antyder at 25 000 tonn CO2-utslipp kan lagres hvert år hvis CAN-teknologi ble brukt på rundt 50 borehull boret i Nordsjøen.”