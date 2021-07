Lund’s Energy fremsetter ni nye offshore norske olje- og gassprosjekter

Maritimt personale

Stockholm, Sverige – Lund’s Energy har publisert en oversikt over sine nåværende forsknings- og evalueringsaktiviteter på norsk sokkel.

Resultatene av to nylige vurderingsbrønner for eføyfunn i det sentrale norske Nordsjøen, nær feltene Boulder og Ringhorn, var mindre enn forventet. Partnere vurderer imidlertid potensialet for forretningsvekst.

Så langt i år har Lund deltatt i fire borede brønner, hvorav den ene førte til oppdagelsen av en liten triasolje (opptil 9 MMboe) i U -delen av Utsira Highway T nær Solwak -feltet. Med et ord kan en utvikling fortsette parallelt med det fremtidige utviklingsstadiet.

Selskapet forventer å bore ytterligere fire brønner i år, med mål om ytterligere 200 MMboe netto uriskerte futuresressurser.

I fjor innførte den norske regjeringen midlertidige skattelettelser for utviklings- og handlingsplaner (PDOer) som ble levert innen utgangen av 2022.

Den første av disse er KEG Typeback av Agar PP i Alheim -området, med innsendt BDO tillatt. Solveig fase 2 -prosjektet, som dekker seksjon D innovasjon og Rolvsnes Full Landscape Project, eliminerer risiko basert på produksjonserfaring fra den nåværende Solveig fase 1 -utviklingen og Rolvsnes utvidet brønntest (begge et tilbakeslag for Edward Creek campus).

Et annet prosjekt kan være Lily Princen i North Sera Deepsee Stavanger Det blir for tiden boret en vurderingsbrønn. Utviklingsstudier for prosjektet Fros i Alveheim -området pågår også, med prosjektgodkjenning planlagt for inneværende kvartal.

På Barentshavet driver Equinor / OMV utviklingsforskning for Whistling Oilfield med et planlagt konseptvalg i slutten av 2021. Ifølge Lundins oppdagelse av Alta, selv i Sør -Barents, er det nåværende foretrukne alternativet en undersjøisk tilbakeslag til Johann Castberg -feltet. Senter, tid drar ikke fordel av midlertidig beskatning.

I Edward Creek Jacob Valaris Viking Et påfyllingsboreprosjekt som ble lansert i januar fortsetter. Brønnen, som først ble fylt i juni, ble utstyrt med “Fishpones”, som bidro til å levere 10 ganger mer produktivitet enn opprinnelig forventet.

De to grenene til den andre fontenen er boret, og den første igjen fullført med en “fiskestang”. Denne brønnen bør komme online i løpet av 4Q.

En elektrisk kabel er installert ved Edward Creek og venter på ankomsten av den andre fasen av prosessplattformen i 2022 til sjøs i Johann Swartrup.

I mai 2021 ble Semisub Vest -Polsta Ferdigstillingsarbeid på eksisterende Rolvsnes -brønn er fullført. Den siste igangkjøring og testing av den første oljen forventes i august.

I Agar PP-drevne Ivar Assen-sektoren fortsetter vannproduksjonen å stige, noe som akselererer nedgangen i oljeproduksjonen. To fontenebrønner har kommet inn i bekken, og begge opererer under forventningene.

28.07.2021