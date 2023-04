Lupin vender tilbake til Netflix: Den etterlengtede utgivelsesdatoen er her

Et notat om utgivelsesdatoen levert av Netflix. ©Netflix

Det etterlot tre mulige datoer: 1. mai 2023, 10. mai 2023 og 5. oktober 2023. Den siste løsningen, som ikke ser ut til å ha gitt forsinkelsen, er riktig.

Den tredje delen tok lengre tid enn forventet. Feilen ser ut til å være spesielt knyttet til vanskeligheten med å bestille prestisjefylte filmsteder som de tidligere stedene (Musée d’Orsay, Catacombs of Paris, Rocks of Etretat, etc.). Men også for produksjonsspørsmål. I februar i fjor, mens innspillingen pågikk i Nanterre, i Pablo Picasso-distriktet, ble gruppen ranet av rundt tjue personer som satte opp fyrverkeri før de beslagla utstyr på settet. Tapet er beregnet til 300.000 euro. I tillegg til alvorlige forstyrrelser i skyteplanen.

Lupin kommer tilbake 5. oktober på Netflix. ©Netflix

Hva kan vi forvente av denne tredje sesongen? I en trailer har Omar Sy hatten til Asane Diop skrudd på hodet, og oppfølgeren er innledet: «Jeg hevnet faren min, jeg måtte beskytte familien min, jeg ville bli i skyggene, men jeg kom tilbake til lyset. Se meg nå forsvinne.«

Noen minutter senere, etter nye passasjer, legger han til: «Hvis jeg skal forsvinne, la oss avslutte med stil, ikke sant?

Dette tyder på at serien avsluttes ved slutten av året. Men for noen fans kan det ha en annen betydning. I flere måneder har rykter om et felles eventyr med Sherlock Holmes sirkulert. Historieskaperen George Kay benektet det ikke i Radio Times i februar: «Det er ideer rundt denne harmonien som jeg mer enn gjerne vil utforske.

Vi må vente til 5. oktober for å vite mer.