Lyonnaisene kommer tett på tråden i Norge, men kvalifiserer seg til kvarteret

OL, som avsluttet kampen med ti mann, slapp inn uavgjort i siste sekund på banen til SK Brann (2-2). Billetten til Europas topp 8 er fortsatt under verifisering.

Olympique Lyonnais endte rystet og ødelagt. Rhodaniennes ble denne torsdagen testet på norsk gress av SK Brann (2-2) under kampdag 4 i gruppe C i Champions League.

Effektiv i starten av kampen åpnet OL raskt scoringen med Amel Majri (0-1, 7.) med god restitusjon på kanten av området. (0-2, 13.) takket være Ada Hegerbergs kjølighet før han doblet ledelsen rett fra straffemerket. Men skandinavene, uforskammet iøynefallende, reduserte deretter med Justin Kieland (1-2, 34.) som skjøt et suverent skudd i det øverste hjørnet for å gjenopplive kampens spenning.

Foran ved pause led Lyon på slutten av kampen etter Lindsay Horans (53.) harde oppsigelse, skyldig i en humorbevegelse. Falt bakpå og til tross for to flotte redninger fra keeper Christian Endler, slapp Fenotz inn det andre målet i siste liten, med Signe Copset som scoret på corner (94., 2-2).

Det var sesongens første seierløse kamp for Lyon, som kvalifiserte seg til kvartfinalen for to dager siden mot St Bolton og Slavia Praha. Sonia Bombasters menn, derimot, må vente til 2024 for å komme til topps i pulje B med flere minutter på lommen denne kvelden.