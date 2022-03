Lyset kan sees i Prime-videoen til God of War-serien

PlayStation Productions fortsetter å gi ut sine eiere i filmer og TV-serier. Etter Ratchet & Clank-filmen og den nyeste Uncharted (og mens du venter HBO-versjonen av The Last of Us), Dette er God of War, som kan forkastes i serien.

Ettersom nyhetene om God of War Ragnarok forsvinner, kan eierskapet til Santa Monica-studioet bli overført av seriens skapere, Mark Ferguson og Hawk Austby. EkspansjonMen showrunneren til Amazon Prime-videoserien, The Wheel of Time, det vil si Rafe Jutkins.

Ryktet anses å være bekreftet innen fristenSony, gjennom datterselskapet PlayStation Productions, pleier å bevise at det klart har akselerert tempoet. Etter suksessen til Uncharted-filmen På storskjerm. Husk at parallelt med (sen) tilpasningen av The Last of Asin, produserer Sony også en vridd metallserie for strømmeplattformen Peacock (eid av det amerikanske nettverket NBC).

Uansett, videospilltilpasninger er på vei opp igjen. Planlagt for de kommende månedene og årene: En Super Mario-film; En nedfallsserie med skuespilleren Walton Coggins (The Shield, Justified); En Mass Effect-serie og en Hollow-serie.