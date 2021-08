Lytt til komposisjonen som påkaller følelsene til Genevieve Heyward

Genevieve Heyward har samarbeidet med innspilling og fremføring så nær Holiday Music Motel i Sturgeon Bay, og så langt unna som Norge under sin turné i 2019 med bandet sitt, The North. Sendt.

Genevieve Heyward er en talentfull musiker hvis jazz- og opera vokaltrening tydelig ble vist under en nylig forestilling på Algoma. Det er en tur fra Washington Island, hvor han brukte mye tid på å vokse opp og sang med et tredelt jazzband. Han konkurrerte også i jazzkonkurranser på videregående skole hjemme hos ham i Genfersjøen.

Selv om Heywards nåværende musikk ikke er opera, var det klart at hans erfaring med en så utfordrende sangstil ga ham ferdighetene han nå har til å synge med dristig volum, intonasjon og vibrato i enhver sjanger.

I Algoma skilte hun seg trygt ut i småby-konteksten: Hun tok scenen alene, kledd i et flytende skjørt, svart skjorte med blondedetaljer og slående øredobber mot hennes lange tofargede hår. Senere ble hans dynamiske gitar- og pianoferdigheter smeltet sammen med hans originale komposisjon og glatte stemme.

Heyward valgte sanger med seriøse tekster som trakk på følelsene, og drev et melankolsk tema med originaler som “Angst” og “Motellskilt.” Men selv de tristeste melodiene passet på en eller annen måte godt til den solfylte dagen, en sammenstilling forsterket av Heywards lidenskapelige og ærlige sang med en stemme som virket som om den kom til å nå hele halvøya. Stemmen hans nådde nedover elven og opp bakken og nådde gatene i sentrum.

Heywards originaler kan ha selvforklarende titler som “Brother” og “Moving On”, men sangene utforsker komplekse og vanskelige temaer om hjertesorg og personlig vekst. Foto av Jessica Gatzow.

Heyward sa at han ikke utarbeider en streng sangliste når han utfører solo. Spill i stedet hvilken sang som føles riktig i øyeblikket, men hold overgangene logiske og orden. Han vekslet mellom sine to instrumenter, spilte strekninger med flere folkemelodier på gitaren hans og jazzy vibber på pianoet.

Heyward spilte sanger fra noen av hans største inspirasjoner, for eksempel Elton John og Ella Fitzgerald. Han dedikerte “Space Oddity” til David Bowie, Fleetwood Macs “Landslide” til moren og Beatles “A Day in the Life” til sin far.

Mellom sangene engasjerte hun seg virkelig med publikummet sitt, og var tydelig fornøyd med å presentere nesten hver sang og bare være seg selv: “Hvis det er et morsomt faktum du burde vite om meg, er det at jeg elsker vin,” sa Heyward.

Og vin var det rikelig på stedet langs elven Ahnapee fordi von Stiehl Winery utførte sin forestilling ved foten av en gresskledd bakke like under serveringsområdet til baren. Heyward handlet da elven rant bare noen få meter unna.

Merkelig nok, Elven er tittelen på hans andre EP, utgitt i 2019. Han turnerte på albumet med bandet sitt The North i Norge, og spilte deretter inn sitt 2020 Norge EP mens han er i landet. Kopier av Elven var tilgjengelig for kjøp under Algomas presentasjon, samt svart-hvite trykte T-skjorter med blomsterdesign av sin musikalske logo.

I disse dager spiller Heyward et par show i uken sammenlignet med gjennomsnittet før pandemien på seks eller syv. Hun opplever at både hun og publikum har mer entusiasme og fokus når show er planlagt lenger fra hverandre.

– Det var veldig hyggelig å spille [again] og ha denne balanserte livsstilen, ”sa han.

Heyward hadde til hensikt å avslutte forestillingen sin med sitt originale “This Is How It’s Supposed to End”, men bestemte seg for å følge den opp med en til: en melodi fra Dark Songs -låtskrivingsamarbeid arrangert av Holiday Music Motel.

Genevieve Heyward kommer tilbake til von Stiehl vingård fredag ​​20. august fra 14 til 17 og opptrer på Sail Door County i Sister Bay lørdag 21. august kl.