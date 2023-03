Lytt til lydene av elementene i det periodiske systemet!

Kjemikere vet det godt. Elementer absorberer og sender ut lys ved bølgelengder som er spesifikke for dem. Danner spektre som tillater identifikasjon. Spectra som ga ideen til en forsker ved Indiana University (USA) om å se – eller rettere sagt lytte – hva som kunne skje hvis de ble omgjort til musikk i en ny øvelse i det forskerne kaller sonifisering. Arbeidet deres ble presentert på et møte i American Chemical Society.

Dette har allerede blitt forsøkt tidligere på en rudimentær måte. Walker Smith ønsket å gi en bedre redegjørelse for kompleksiteten og nyansene i spektrene til hvert av grunnstoffene i det periodiske system. Han utviklet en datakode som konverterer lysdata til noteblandinger. Bølgelengdene til hver farge konverteres der til individuelle sinusbølger hvis frekvens tilsvarer lysets, og amplituden til lysstyrken til dette lyset. Med noen tilpasninger for å la menneskelige ører alltid forbli følsomme for det.

Kjemiens musikk.

Resultat: de enkleste elementene, som hydrogen (H) eller helium (He) høres litt ut som akkorder. Andre spilles fra en samling av mer komplekse lyder. Kalsium (Ca), for eksempel, høres ut som klokker med en hastighet som er et resultat av hvordan frekvensene samhandler med hverandre. Sink, med sin myriade av farger, høres ut som «et englekor som synger en durakkord med vibrato».

For Walker Smith vil neste trinn være å lage et interaktivt musikalsk periodisk system som lar ham velge et element og samtidig se, i sanntid, en visning av dets synlige lysspekter og høre den tilhørende lyden. Han har allerede spilt inn et show bygget av lyd laget av store molekyler. Og utover det kunstneriske aspektet, antyder forskeren at arbeidet hans kan hjelpe til med å undervise i kjemi