Lytter våre smarttelefoner og tilkoblede høyttalere til oss?

Står overfor risikoen for uklar bruk og lekkasje av personopplysninger, Aurélie waterinckx ODA anbefaler til «favoriserer systemer som lagrer data lokalt og ikke i skyen. Det er også bedre å favorisere en gjenstand som kan slukkes. På samme måte, favoriser et objekt som du kan deaktivere visse funksjoner hvis du ikke bruker dem (for eksempel: geolokalisering eller automatisk datautveksling)«.

Videre, i sammenheng med en sak pågår om en mulig ulovlighet i overføringen av europeiske Google Analytics-data til USAAPD anbefaler å sørge for at «informasjonen om hva som gjøres med våre data og deres overføring til andre organisasjoner eller tredjeland er tilstrekkelig klar og fullstendig«.»Hvis personvernreglene ikke virker klare for deg, er det bedre å avstå«konkluderer talsmannen hans, Aurélie Waeterinckx.

Kort sagt, hvis det tilkoblede objektets brukerdata kompileres ved hjelp av en folkemengde kanaler, spesielt mikrofonen, kan ikke samles inn og analyseres uten samtykke fra den viktigste registrerte i Europa.

Hvis de er enige, er de effektivt bruk opprette en spesifikk bedriftsprofil for annonseringsmålretting, og gi inntrykk av at mobiltelefonen din lytter til oss.

Til slutt, noen Avlytting gjøres noen ganger, spesielt for å forbedre ytelsen til produkter som stemmeassistenter. Selv om det anbefales at du er klar over dataene du godtar å dele for å beskytte personvernet ditt, kan denne samlingen imidlertid ha uventede og unike effekter. Det var ham tilfelle i Tyskland der en morder ble forvekslet med rettferdighet takket være opptakene av hans sammensetning tilkoblet.