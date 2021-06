M 40 millioner Humber CO2 eksportanlegg plan utgitt av ambisiøse Biogass

En plan på 40 millioner dollar for å eksportere karbondioksid fra Humber er avduket før den fremstår som en innenlandsk lagringsport.

Anaerob fordøyelsesekspert Future Biogas har løst denne hagen som en måte for Norges verdensledende nordlige belysningsprosjekt for CO2 å produseres i antall planter som vokser øst i Storbritannia.

Rene energiselskapet tar sikte på å bygge 25 nye integrerte anlegg i løpet av de neste sju årene, samtidig som 20 ‘bolt-on’ karbonfangst-enheter til eksisterende virksomhet – hvorav 10 eies og leies ut til andre tredjeparter.

Konsernsjef Philip Lucas sa: “Vi har inngått kontrakt med Northern Lights som den første mulige lagringsbasen. Det er der vi ønsker å eksportere CO2. Vi ser etter å gjøre det fra Hambur fordi det er et naturlig sted, og en annen grunn er at det på mellom til lang sikt – i andre halvdel av dette tiåret – kan være to fordeler i Hambur. De er ikke så avanserte som det norske prosjektet, men de kommer. Dette er et gjennomsiktig sted. ”

Equiner, Shell og Total står bak det enorme prosjektet.

I Humber kan et perfekt sted bli “spikret i løpet av de neste tre til seks månedene” med en frist knyttet til nordlysprosjektet – for øyeblikket satt til 2024.



(Bilde: © Tom på lager)



Detaljene ble utgitt da selskapet i Guildford-hovedkontoret kunngjorde at de ønsket å flyte på London Stock Exchange, og samlet inn $ 35 millioner i AIM-markedet. Opptak forventes innen juli.

Lucas sa: “Biogass er et bevist og pålitelig grønt alternativ til fossilt drivstoff. Vårt planlagte første offentlige tilbud vil tillate oss å utvide vår portefølje av biogassanlegg. Gjennom energien som produseres i Storbritannia som helhet, kan vi redusere etterspørselen etter import av gass. Og våre planer om å legge til lagringsteknologi vil flytte oss fra et karbon nøytralt selskap til et selskap som drastisk reduserer mengden karbon i atmosfæren.

“Gjennom vårt forhold til nordlyset vil Future Biogas være et av de første grønne CO2-prosjektene som lagrer CO2 permanent under bakken. Karbonkredittene vi mottar, vil bli solgt til selskaper slik at de kan støtte avkarbonisering utover sitt eget karbonspor.”

Selskapet ble grunnlagt i 2008 og bruker fordøyelse av lufting for å konvertere fôr til biogass, hvorfra det genererer grønn elektrisitet eller oppgraderinger av biometan og injiserer det i det britiske gassnettet.

Den har planter i Lincolnshire, South Yorkshire og Norfolk, og den nåværende 400GWH-porteføljen er bak varmen i et subtropisk svømmeparadis og aqua sana spa i sentrumsparker i Nottinghamshire.

Lucas er begeistret over tilskuddsregimet og miljøfordelene som energiavlinger gir, noe som kan forbedre jordens fruktbarhet for bønder når det gjelder vekst.

Hvis den for øyeblikket kommer inn i atmosfæren på stedet, vil den i stedet bli flytende med tankbil til det nye anlegget C02, hvorfra det vil sendes til vestkysten av Norge, hvor det blir opprettet en havn. Den vil da bli transportert til det havbaserte lagringsstedet.

Zero Carbo Humber – ledet av Equinor – og VBI Immingham og Philips 66s Humber Zero er to britiske prosjekter som var knyttet til lagring med Deside, sistnevnte som kunne bringe tilbake den tidligere gassinfrastrukturen fra Lincolnshire. De opererer begge gjennom designprosessen med støtte fra regjeringen.