MOL Norge AS, det norske datterselskapet til det ungarske MOL Norge, har fått tillatelse til å bore en avgrensningsbrønn i Nordsjøen utenfor Norge.

Transhocean Parents vil bruke en halv nedsenket borerigg MOL til å bore en brønn som heter Brønn 25 / 8-21S.

Boreprosjektet er knyttet til boring av en vurderingsbrønn i utvinningstillatelsen 820S. M.O.L. Norz A.S. Har 40% eierandel i operatør og volum. Andre partnere er Lundin Energy Norway AS (41%), Pandian Energy AS (12,5%) og Wintershall De Norge AS (6,5%).

Brønnen vil bli boret omtrent 11 kilometer nord for Boulder Field. Dette er den tredje studiebrønnen som er boret i lisensen.

Selskapet har tidligere fått godkjenning fra Petroleumstilsynet for denne boreoperasjonen. PSA Norge kunngjorde planen i april, Satser på å evaluere Iwing-funnet som ble gjort i 2020, Det tar 36 dager å fullføre tørrhullsaken eller 57 dager hvis det blir funnet.

Brønnen skal bores til 128 meters dyp. Et første estimat av eføyfunn, kunngjort i mars 2020, viste elastiske ressurser mellom 12-71 mm med lett olje i tyngdekraften API40.

Transhosian Parents Rig med MOL forventes å ha en kontrakt på 0 270 000 per dag fra og med denne måneden og løpe frem til desember 2021.

Den opprinnelige eføyoppfinnelsen ble laget i fjor ved bruk av Deepsia Bergen Rick, som eier Otfjel-boret. Noen få måneder etter fullført boreoperasjon for MOL, Den 37 år gamle enheten til Otfjel-boring bestemte seg for å resirkulere