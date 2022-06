M1 Mac-er lider av en feil som ikke kan fikses

du vil også være interessert

neppe det nye prosessor M2 annonserte at forskere har oppdaget en feil i Apple M1-prosessor hvilket utstyr spesielt macbooken. Et team av Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA publiserte en artikkel der de avslørte en feil kalt «Pacman», som klarer å omgå prosessorens siste forsvarslinje.

Et av sikkerhetstiltakene implementert i prosessoren M1 heter punktautentiseringskode (LOKK) eller pekerautentiseringskode, en kryptografisk signatur som bekrefter at et program ikke har blitt tuklet med. PAC er ment å beskytte mot kodeinjeksjoner på minnenivå og bufferoverløp.

Et sikkerhetssystem også tilgjengelig i andre ARM-prosessorer

Forskerne klarte å lage et angrep som klarer å gjette denne koden gjennom spekulativ utførelse. Det fungerer til og med mot systemkjernen. De har ikke testet den nye M2-prosessoren, men denne bruker også koder pekerautentisering. Dette sikkerhetstiltaket er også gitt iandre prosessorer med ARM-arkitektur, spesielt de fra Qualcomm Y Samsung, brukt i de fleste smarttelefoner. Derfor kan feilen få store konsekvenser i fremtiden.

Siden dette gapet er lokalisert på maskinvarenivå, er det umulig å korrigere det ved hjelp av en programvareoppdatering. Likevel, eple ønsker å være betryggende. PAC-er er en ekstra forsvarslinje for å forhindre utnyttelse av visse sårbarheter. Derfor må ethvert angrep rettet mot Pacman først finne en annen feil i systemet for å være effektiv. Så enheter med M1-brikker er ikke i fare, i hvert fall foreløpig, så lenge du holder enheten oppdatert.

