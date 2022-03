M2, M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra, M2 Extreme: Apples fremtidige brikker spredt på alle Mac-er

Mac-året er fortsatt et stykke unna. Apple har definitivt sluppet Mac Studio denne uken, men blodbadet av nye funksjoner er fortsatt et stykke unna. Hans Nyhetsbrev Siden søndag har Mark Curman tatt en titt på hva som kommer til å skje i år og i 2023, og sentrifugert noen gode vask i maskinen.

Nå og innen utgangen av 2023 bør vi forvente noe nytt MacBook Air M2, 13-tommers MacBook Pro M2, Mac mini M2 og M2 Pro, 24-tommers iMac M2. På den profesjonelle familiesiden viser tabellen 14- og 16-tommers MacBook Pro M2 Pro og M2 Max, Mac Studio M2 Max og M2 Ultra, en Mac Pro M2 Ultra og M2 «Extreme», samt en ProDisplay 7K Dette vil erstatte Pro Display XDR.

Mark Kurman planlegger også en ny iMac Pro utstyrt med M2 Pro og M2 Max. Fremtiden til denne serien er litt uklar: 27-tommers Intel iMac pakker kofferten. Spesielt show 8. mars ble det ingenting av den endringen. Og det ser ut til at Apple ikke har noen arvinger.

Apple vil ikke ha den nye 27-tommers iMac i eskene

Som med forrige iMac Pro, har Apple det Fjernet fra listen Et år siden. Snoop, men Bloomberg, Ligner på DSCCs Rose YoungProdusenten har nye store Apple silikon alt-i-ett-bokser, med mini-LED-skjermen som en bonus.

Ifølge Kurman skal Apple lansere minst to eller tre nye Mac-er denne sommeren. Men hvilke? Mac Mini med M2-brikken vil først bli utgitt i 2023, og den kan beholde sin nåværende design, Ming-Xi Guo gled rett og slett inn i en av rikdommene hans. kvitring. Til slutt, bryt M2-brikkegrensen slik:

M2: 8 CPU-kjerner, 9 til 10 GPU-kjerner

M2 Pro: 12 CPU-kjerner, 16 GPU-kjerner

M2 Max: 12 CPU-kjerner, 32 GPU-kjerner

M2 Ultra: 24 CPU-kjerner, 48 til 64 GPU-kjerner

M2 Extreme: 48 CPU-kjerner, 96 til 128 GPU-kjerner

Kurman forklarer at Apple vil vente med å slippe M2-brikken før de slipper Mac Pro. Apple har jobbet en stund med et tårn med to M1 Ultra-brikker, hørte han. Men det ville være upassende å introdusere Mac Pro M1 Ultra etter at de første Mac M2-ene er levert. Fra et markedsføringssynspunkt er det en vanskelighet.

Uansett, de neste to årene blir travle for Mac-brukere som sjelden har fått slik oppmerksomhet fra Apple!

Oppdater – I en tweet sier Majin Pu Dele Den leveres som et diagram over kontakten som forbinder de to M1 Ultra. Denne «nye» brikken – Apple annonserte at M1-serien vil bli avviklet på M1 Ultra – vil få kodenavnet «Redern». Lekkasjen sier at Mac Pro skal slippes i september, men ifølge Mark Curmans opplysninger i dag kan Apple ha valgt å gå direkte til M2-brikken.