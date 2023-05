Må bankene tilbakebetale statsstøtten utbetalt i 2008?

men Dette store gapet er utfordrende for noen innbyggere. Hvis staten kan redde ut kassen til bankene når de trenger det, hvorfor ikke hjelpe bankene med å redde ut kassen til staten? i motsatt situasjon ? Bør ikke staten be om kompensasjon for bistand utbetalt mellom 2008 og 2018? omOg det ble gjort. «Innbyggerne kan berolige seg selvBankene har stort sett betalt ned staten. JegHan tapte ikke, tvert imot … han vant ofte! «Bekrefter Eric Dorr, direktør for økonomiske studier ved IESEG School of Management i Paris og Lille.

La oss se nærmere på denne perioden. «Ved en krise er det to måter å redde på: stille garantier og rekapitalisere med offentlige midler.Eric definerer en rolle. I det første tilfellet begynner en krise: kunder begynner å ta ut pengene sine fra kontoene sine og interbankfinansiering stopper. «Bankene låner hverandre kontant hver dag avhengig av overskuddene de får. Men når bankene ikke lenger stoler på hverandre og ikke lenger finansierer seg, gir det offentlige en garanti for lånet. Staten spør potensielle långiveres Å låne ut penger og stå som garantist ved manglende betaling fra banker. Som et forsikringsselskap som kompenserer for risikos Ved å kreve at kundene betaler for bilforsikring, for eksempel, krever staten at bankene betaler for garantien. Det ble gjort i Belgia.»