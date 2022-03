Må du allerede falle for ekstra kretspasset?

Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, tilgjengelig på Nintendo Switch fra 28. april 2017. En episode startet allerede for noen år siden Nintendo Wii U., Men hvem må vente for å vite at den lille bryteren fortjener suksess. Mario Kard 8 Deluxe I dag, med nesten 40 millioner salg over hele verden, er den vellykkede innsatsen for Nintendo den bestselgende Mario Kart i historien.

Mario Kart 8 Deluxe: Den første bølgen av DLC er her!

Nylig, mens noen så frem til Mario Kart 9, annonserte Nintendo en ekstra kretspakke for Mario Kart 8 Deluxe, og forlenget dermed spillets levetid til slutten av 2023. Fra og med fredag ​​18. mars vil spillere kunne kjøpe et ekstra Circuits Pass, priset til 24,99. Sistnevnte forlenger levetiden til Mario Kart 8 Deluxe, med totalt 48 nye redesignede baner fra Mario Kart-serien, som vil bli utgitt i en serie på seks bølger innen utgangen av 2023.

I løpet av de siste dagene har Wave 1 vært tilgjengelig, og den lar spillere nyte totalt 8 nye baner og 2 nye trofeer.

Golden Turbo Cup

Gå i Paris (Mario Cart Tour)

Circuit Toad (Mario Kart 7)

Soko Hill (Mario Kart 64)

Kakao supermarked (Mario Cart Wee)

Maneki Nego Cup

Crossing Tokyo (Mario Kart Tour)

Mushroom Cornice (Mario Kart DS)

Flying Garden (Mario Kart: Super Circuit)

Ninja Dojo (Mario Cart Tour)

For denne første Salvo har Nintendo bestemt seg for å fremheve Mario Karts Mobile Opus fordi tre spor (åtte) ble tatt. Mario Kart-tur. Runder kan nås i forskjellige spillemoduser, og to nye trofeer tilbys i Grand Prix-kategorien. På deres side ser vi fremtidige trofeer som ikke er tilgjengelige for øyeblikket.

Så ærlig talt, du bør vurdere dette settet med ekstra kretser som et langsiktig kjøp fordi de andre 5 bølgene og to nye trekk som koordinerer 8 kretser hver gang forventes innen 2023. På sikt vil Kart 8 Deluxe vise totalt 96 spor, selv om Mario får lov. Alt er det samme!

Denne første bølgen er imidlertid en mulighet til å lansere denne flotte Mario Kard 8 deluxe (igjen) og mimre om den store fortiden på Soko Hill (på Nintendo 64 på den tiden).

Fans av DS Opus vil glede seg over å se Corniche Champignon, mens Jordins Woland Path uunngåelig vil bringe tilbake minner fra de som spilte på Game Boy Advance på den tiden.

Ja, noen spor føles litt utdaterte, med noen enkle detaljer, men til tross for kjedevridningene (og røde fliser) er det en sann fryd.

Legg endelig merke til om du har Nintendo Switch Online-medlem + ekstrapakkeDu har muligheten til å åpne » Gratis »Denne kretsen pakker Mario Card 8 Deluxe ved å gå til det aktuelle området i eShop. Selvfølgelig, som alle andre fordeler med Nintendo Switch Online, vil du umiddelbart miste tilgangen til tilleggsinnhold når abonnementet ditt utløper.