Mac: Et triks for å forlenge levetiden til SSD-en

Som alle elektroniske komponenter har Mac-ens SSD en levetid.

Mange år senere har du kanskje lagt merke til at MacBook eller iMac ikke er like rask som den var da du kjøpte den, eller at MacOS starter med lavere hastighet. Dette er langt fra en ide ettersom alle komponentene til datamaskinen din, inkludert SSD-en, slites ut over tid. Fordi MacOS er installert som standard på datamaskinens SSD, kan det ta lengre tid før systemet starter opp hvis SSD-en blir foreldet. Det samme gjelder for Finder eller til og med noen applikasjoner.

Men vær sikker på at det er en måte å forhindre aldring av denne SSD-en og la den leve lenger. Maskinen din vil være like effektiv etter mange år som den var i ungdommen. Du trenger ikke mye for å gjøre dette: bare la det være litt plass på Mac-en.

Men hvorfor la det være ledig plass?

Først må du vite at både en SSD og en HDD fungerer på forskjellige måter. Disse flytter og roterer de indre delene av sistnevnte, mens førstnevnte kun opererer med elektrisiteten som genereres i lagringsbrikkene. Når du leser data, opplever SSD-minnecellen kun lav spenning, noe som er spesielt viktig når du skriver det.

Dette antallet celler er underlagt den kritiske spenningen i levetiden til SSD-en din. Den lærer automatisk hvordan den skal fordele all avskrivning på alle cellene. Når du lagrer et dokument eller skriver andre data til en SSD, bruker den andre celler enn tidligere skrevne data.

Ja, det kan virke komplisert, men det er ikke så stort! Siden SSD-er bruker nye celler når du skriver data, er det en god idé å ha ledig plass til enhver tid for å unngå overbelastning og mangel på tomme celler.

I utgangspunktet vil en SSD ha en levetid på 5 til 10 år, avhengig av hvordan du bruker den.

Hvor mye plass er ledig?

Som standard «overlader» SSD-produsenter automatisk lagringen. Det vil si at de automatisk legger til flere byte, som du ikke kan se, slik at SSD-en kan leve lenger. Men det anbefales alltid å legge igjen litt ledig plass på Mac-en. Da får vi mange skudd.

Hvis SSD-en din brukes som MacOS-oppstartsvolum eller som en ekstern stasjon med flere tegn, la gjerne 5 % og 20 % plass. Det kan virke som mye, men du vil ikke angre. Et oppstartsvolum har også mange flere skrivefunksjoner enn en disk som brukes til vanlig bruk. For vanlig bruk er det bedre å la mer enn 5% og 20% ​​ledig plass hvis du bruker mye skriveprogramvare på disken samtidig.

Hvis Mac-en din kjører Apple Silicon Processor, la det være mer plass mellom 10 % og 25 %.

Til slutt vil hoveddisken din bli brukt til avlasting og det anbefales ikke å la det være ledig plass på den eksterne SSD-en som du sjelden skriver til.

