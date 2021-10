MacBook, M2 -brikke, Airboats … Apple angir datoen 18. oktober for hovedadressen

IPhone 13, Apple Watch Series 7 og iPads er her. Det er på tide å gå videre til andre programmer i Apple. Apple -merket kunngjorde en ny hovedadresse 18. oktober. MacBooks og den nye hjemmebrikken bør stå på agendaen.

De IPhone 13 Og IPhone 13 Pro Er på rett vei, IPod mini Lever sitt liv og Apple Watch Series 7 Førstkommende fredag. Det er på tide å gå videre til andre programmer i Apple.

Denne tirsdagen kunngjorde California -merket at det ville være vert for en ny hovedadresse mandag 18. oktober klokken 19.00 (Paris tid). Ingen offentlig begivenhet ennå, men en konferanse med innovasjoner spilt inn fra Apple Park i Cupertino.

Et kraftig møte

Stol på proklamasjonssamtalen Slippes løs (Oversatt til fransk Bli der), Vi bør forvente fart. Greg Joswak dro tilbake dit med sin Twitter -animasjon for å erte neste date. Og det dykker ned i hyperspace Stjerne krigen Når animasjonen husker dette spranget i en ny dimensjon, ser den alle fans av merkevaren …

I oktober vil de nye MacBook -ene og den nye versjonen av hjemmet M1 -brikken vises på arrangementet. Derfor bør vi forvente energituro i de neste systemene.

Hva kan du forvente av arrangementet? Ankomsten av nye MacBook -modeller i materiale og form, fra 2016 og utover. Apple har i mellomtiden foredlet modellene sine med en berøringslinje og er fornøyd med å utvide eller legge til en 16-tommers skjerm. En M1 -brikke Hans Macbook Pro Og MacBook Air, På iMac og Mac mini. Denne gangen forventer vi et nytt design, kanskje (endelig) en 14-tommers skjerm med et 13-tommers chassis, men MacSafe-magnetisk ladning eller til og med HDMI-port hevdes av fans av merket, men vil ha på seg lenge (som mange vedlegg på MacBook …).

Men den største forventningen handler om gjenopplivning av hjemmebrikken. I WWDC, en MacBook Pro med M1X -brikke Det ble lekket uten å vite om det var en spøk eller en feil. Det er åpenbart at det vil være en brikke for å fullføre skilsmissen med Intel. Samtalen med sitt Apple -hjerte er kraftigere enn de andre og er mer visuelt tiltalende (i mikroprosessorer?) Ser ut til å være et bevis på dette.

Når vi ser nærmere på videoen, kan vi se at dobbel hastighet ligner forskjellen mellom CPU og spesielt GPU, der Apple har gjort store fremskritt i iPhone 13. Den kan også oppgraderes på en MacBook. Hvorfor ikke ha en liten LED -skjermvisning? Svart bakgrunn, mange glødende prikker som minner om det siste smellet IPod Pro 12.9 Den bygger inn M1 -brikken Vent på en MacBook. Noen med en 14-tommers skjerm kan låne seg til dette.

Hvem er flyplassene?

Visste ikke at vi så nyere versjoner av Mac Pro og andre Mac Mini, En ny iMac når den forrige dukker opp om våren. Eller det blir et nytt utseende iMac Pro, som vil få mer plass i et arrangement dedikert til mer informerte og profesjonelle brukere.

Det er spørsmålet om flyplasser som vi forventet og ikke viste i september. Med sine nye muligheter, Airboats3 Airboats Pro 2 kan være overraskelsesgjestene til årets siste arrangement før jul. Perfekt tid for ferie og et sted under treet. Vi vil gjerne tro det for inkludering av musikk i Twitter -videoen.

Teknologiuka lover å bli tett. Apple vil møtes dagen før Google -konferansen for å levere Pixel6 Og Pixel 6 Pro⁇