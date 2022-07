MacOS Sierra Hvordan tilbakestille glemt passord?

I denne artikkelen vil jeg vise deg hvordan du tilbakestiller et glemt macOS Sierra-passord. Har du noen gang glemt passordet til Mac-operativsystemet? Vet du hvordan du tilbakestiller MacOS Sierra eller El Capitan passord uten å vite det gamle passordet? Hvis du har slike spørsmål i tankene dine, ikke bekymre deg. For i denne artikkelen vil jeg vise deg hvordan du tilbakestiller glemt MacOS Sierra-passord eller tidligere Mac-operativsystem. I våre tidligere emner fortalte vi deg hvordan du tilbakestiller Windows 10 og Kali Linux passord. I vår artikkel i dag vil du lære om Mac-operativsystemer. Denne metoden vil fungere på de fleste Mac OS-enheter. La oss starte med å tilbakestille macOS Sierra-passordet.

I våre tidligere artikler diskuterte vi hvordan du tilbakestiller Mac OS X El Capitan, Windows 8, 10 og Kali Linux. Hvis du ikke vet, lenker jeg til disse artiklene nedenfor. Så vi anbefaler deg å sjekke disse artiklene for Windows, Mac OS X El Capitan og Kali Linux-plattformer også.

MacOS Sierra Glemt tilbakestilling av passord

De fleste Mac-brukere vet ikke hvordan de tilbakestiller et glemt Mac OS-passord, så når du ikke husker passordet, endre operativsystemet. Jeg tror dette ikke er et godt alternativ da de vil miste mange personlige filer og mapper som de ikke vil miste. De tror det ikke er mulig å tilbakestille passordet igjen. Ikke bekymre deg for å miste personlige data eller filer. Fordi vi skal vise deg en enkel måte å tilbakestille glemt Mac-passord på 2-4 minutter.

#1. Start Mac-en på nytt og trykk og hold Kommando + S av tastaturet.

#2. Du vil bli forfremmet til en svart skjerm med hvit tekst. Skriv inn følgende kommandoer etter hverandre.

montere -uw /

rm /var/db/.applesetupdone

stopp -h nå

Utfør en ren installasjon av macOS Sierra og opprett en ny brukerkonto

På dette tidspunktet må du utføre en ren installasjon av macOS Sierra, så den vil opprette en ny brukerkonto, som vil tilbakestille det glemte passordet til denne kontoen i de neste trinnene. Vi har klart en annen artikkel for det, så sjekk ut artikkelen om hvordan du gjør en ren installasjon av MacOS Sierra eller følg trinnene nedenfor.

#1. Hvis du er koblet til Internett ved hjelp av et kablet nettverk eller andre nettverksenheter, klikker du på «Andre nettverksalternativer». Klikk deretter for å konfigurere nettverkstilkoblingenFortsette«.

#2. Etter å ha kjørt kommandoene, vil enheten starte på nytt og du vil se velkomstskjermen. Velg språk og klikk på «Fortsette«.

#3. Velg en «tastatur» Layout og klikk «Fortsette».

#4. Velg nå metoden din «Informasjonsutveksling» Klikk på denne Mac-en «Fortsette».

#5. Slå på posisjonstjenester Og klikk Fortsette.

#6. På dette tidspunktet bør du Logg på med din Apple-ID. Hvis du har en, opprett en gratis Apple ID i artikkelen, Hvordan lage en Apple ID på iPhone, iPad eller iPod Touch. Hvis du ikke vil logge på med en Apple-ID eller ikke vil opprette en Apple-ID, velger du Ikke logg inn Og klikk Fortsette.

#Sju. aksepterer på De Vilkår og betingelser.

#8. Fyll den opp Fullt navn, kontonavn, passord, merknad og merk av i boksen Still inn tidssonen basert på gjeldende plassering. Klikk til slutt Fortsette For å opprette brukerkontoen din for macOS Sierra eller El Capitan, vil den bli installert.

#9. Velg alternativene Diagnose og anvendelse Og klikk Fortsette.

#ti. Siri hjelper deg å få ting gjort ved å spørre. Du kan sende en melding, diktere et notat eller sjekke været. For å aktivere Siri, klikk på «Muliggjøre«-knappen.

#11. Vent en stund til Mac-en konfigureres. Deretter vil den kjøre på macOS Sierra-skrivebordet.

#12. Hvis du husker det gamle passordet ditt, kan du oppdatere nøkkelringpassordet. Hvis du ikke husker det gamle passordet ditt, kan du opprette en ny nøkkelring for pålogging eller velge å avslutte nøkkelringen med et annet passord. Nå må du velge ett av følgende alternativer som passer deg.

Tilbakestill det gamle passordet for brukerkontoen

Så vi har nå opprettet en ny brukerkonto, så la oss bruke denne kontoen som vi har glemt. Så fortsett å følge trinnene ovenfor for å tilbakestille glemt macOS sierra-passord.

Trinn 1. Gå til øverst til venstre og klikk Apple-ikon Så velg Systemvalg.

Steg 2. Klikk på Brukere og grupper.

Trinn 3. Klikk på «å forhindre» skriv deretter inn «Brukernavn«og»passord«.

Trinn 4. Velg den gamle brukeren og klikk «».For å tilbakestille passordet«.

Trinn #5. Skriv inn det nye passordet og bekreft det. Hvis du vil skrive inn et notat, skriv og klikk «Bytt passord».

Trinn #6. Logg inn på din gamle konto med nytt passord, og nå kan du nyte det.

Konklusjon

Dette er en veldig enkel og enkel måte å tilbakestille glemt passord for MacOS Sierra. Opprett ny bruker og tilbakestill gammelt brukerpassord. Du trenger ikke å vite passordet. Følg denne trinnvise veiledningen. Hvis du har spørsmål, kommenter under denne artikkelen, så prøver vi å svare innen 24 timer. Takk for at du er med oss.