MacOS Ventura: alle nyhetene

Apple fortsetter med sine kunngjøringer med det nye mac-operativsystemet. Navnet: macOS Ventura

Apple presenterer alle nyhetene om denne nye versjonen. De største kunngjøringene er «Stage Manager» og «Continuity Camera». Mer informasjon nedenfor.

Internship Manager

Denne funksjonen, Stage Manager, er en ny fullskjermmodus for apper. Du kan klikke på en app, den blir det eneste vinduet og alt annet går til venstre. Spesifikt er Stage Manager i utgangspunktet en multitasker for macOS.

skille seg ut

Noen nye funksjoner i Spotlight som bildevisning, et større vindu, beskrivelser av filmer, serier…

E-post

Mail-appen vil endelig ta en pust i bakken. Den nye appen vil tilby smarte nye funksjoner som påminnelser eller planlagte sendinger, nytt søk, automatiske rettelser og skrivefeilretting.

Safari

Et av de nye alternativene i Safari vil være muligheten til å dele faner med venner.

passord

Sikkerheten i Safari er forbedret med passord, neste generasjons legitimasjon som er sikrere, enklere å bruke og designet for å erstatte passord. Tilgangskoder er unike digitale nøkler som forblir på enheten og aldri lagres på en nettserver, for å eliminere enhver risiko for lekkasjer og forhindre hackere i å trekke dem ut fra brukere, gjennom ulike subterfuger.

Gaming

Den nye Apple Silicon-brikken gir vinger til bærbare datamaskiner. Alle nye Mac-modeller er i stand til å kjøre de mest krevende AAA-spillene, inkludert kommende titler som Grid Legends, utviklet av Electronic Arts, og Resident Evil Village, utviklet av Capcom.

«Kontinuitetskammer»

«Kontinuitetskamera»-funksjonen lar brukere nå bytte ut Mac-webkameraet med sin iPhone og oppleve nye funksjoner som aldri før har vært tilbudt av et webkamera. Nærmere bestemt kan iPhone bli MacBooks webkamera. Det vil være mulig å ha ulike synspunkter. Nyttig når du opptrer i en gruppe, på jobb…

Operativsystemet vil være tilgjengelig for utviklere i dag og for allmennheten fra og med høsten.

