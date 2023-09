Macron ber om «særpregede klær» på skolen

Å bruke uniformer på skolen, som har utløst debatt fra den ene enden av det politiske spekteret til den andre, har sagt at hun favoriserer «tester» og «vurdering» ved å uttale det som en «særpreget kjole». «Veldig akseptabelt for unge mennesker».

«Uten uniform kan vi si: «Du tar på deg jeans, t-skjorte og jakke»,» argumenterte presidenten, aldri så tilstedeværende og offensiv i akademiske fag.

Han understreket at den særegne kjolen «kan virke litt streng fra et moralsk synspunkt» mens han tar opp spørsmålet om «sekularisme» og «vår følelse av verdighet».

Nasjonal utdanningsminister Gabriel Attal kunngjorde at metoder for «eksperimentering» i «frivillige» institusjoner ville bli innført «til høsten».

For å komme tilbake til den andre kontroversielle saken om dagen, forbudet mot abaya på skolene, koblet presidenten implisitt drapet på Samuel Bhatti.

Fordeler med spillet

«Vi lever med en minoritet i samfunnet vårt, folk som tilraner seg en religion og utfordrer republikanisme og sekularisme», hamret han.

«Det har brakt det verste til tider. Vi kan ikke late som om landet vårt ikke har terrorangrep og attentatet på Samuel Bhatti», sa han og refererte til læreren som ble drept i 2020 etter å ha vist karikaturer av Muhammed til elevene sine.

Statsoverhodet, som tirsdag besøker en høyskole i Orthez (Pyrénées-Atlantiques) for å fokusere på å styrke idrettens plass i skolen, understreket at «vi er gode når du driver med idrett».

Administratoren ønsker å generalisere praksisen til 30 minutter manuelt arbeid om dagen i grunnskolen og ytterligere to timer på college.

«Det er et flott verktøy for å lære bedre», «det er et helseverktøy, det forhindrer fedme», «det gir struktur», sa han.

Selv Emmanuel Macron ønsker å bringe idretten til skolen en time om dagen, «i hvert fall til høyskolenivå».

Han annonserte at han hadde bestått «Sports Assessment Test» i sjette klasse.

Macron advarer mot «risiko for å svekke» Europa og Vesten

Tysk togsamling

På spørsmål om økologi, et annet sentralt tema for ungdom, har Emmanuel Macron satt et svært symbolsk mål om å se alle ungdomsskoleelever i Frankrike plante et tre i år fra den sjette.

Han følte absolutt at det ikke var mulig for «alle sjetteklassingene» i år, men han håpet at «denne generasjonen, der hvert skolebarn skulle plante sitt tre», etter hvert ville «hjelpe» en til å nå målet sitt. En milliard trær ble plantet på ti år.

Da han kom tilbake til en annen illeluktende leksjon om tidspunktet for sommerferier og skoletid, sa han at han var åpen for en diskusjon i rådet igjen.

Han skisserte at vi «må gjøre skoletiden mer fleksibel, og med mer skole, høyskole og videregående skole i året kan vi integrere sport, kunstundervisning og kultur, og tid til lekser og støtte.»

I fritidssektoren støtter den innføringen av en togpakke lik den som er satt opp i Tyskland, som tillater ubegrenset reise på hele jernbanenettet for €49 per måned.

«Jeg har bedt samferdselsministeren (Clement Buon) om å begynne å være klar til å gjøre det samme apparatet på alle områder,» bekreftet han.