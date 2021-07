Macron foreslo at Frankrike ikke hadde noe før EU: ‘Vi er en av disse stjernene!’ | Politikk | Nyheter

Den franske presidenten er involvert i en bitter kamp med EU om sin beslutning om å inkludere en fransk hær under generelt gjeldende arbeidslover. EU-domstolen (ECJ) fordømte nylig Paris for å insistere på at militært personell ikke skulle inkluderes i landets 35-timers arbeidsuke. Det var uenig og bestemte at de samme arbeidslover gjelder for soldater, da det foreskriver at forskjellige arbeidere ikke er aktive.