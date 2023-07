Macron og Bourne, gode og dårlige: «De kan ikke lenger se seg selv i maling»

Så vakler det raskt med nederlaget til presidentens leir i forsamlingsvalget. Til slutt opprettholdt må den styre med relativt flertall og ty til ti 49,3 for å pålegge budsjetttaler.

En statsråd bemerker at hans «vanskelighet» i dette eksplosive politiske miljøet, hvor han knapt har 40 stemmer i forsamlingen, er at han «ikke er et politisk dyr». Men plutselig, «å snakke med alle plager henne ikke. Og det fungerer ikke så ille».

Det går fortsatt til ni mistillitsstemmer på pensjonsreformen, og siden har det vist seg svekket.

Emmanuel Macron fornyer «håpet» sitt, men ikke et eneste ord for å oppmuntre ham. Han sa i mars at han var «håpende» på at han kunne «forstørre» flertallet uten å gi instruksjoner for denne umulige oppgaven. I april ble navnet hans ikke nevnt da han fikk 100 dager på seg til å «slutte fred» og gå videre.

Å bringe Elisabeth Bourne tilbake til Matignon: Emmanuel Macrons løp

«Justering»

«Det er sant at den republikanske lederen ønsker å utmatte ham, og det er egentlig ikke noe alternativ som vil bringe flertall», mens høyrefløyen er splittet, bemerker en tidligere minister.

Mandag kunngjorde statsoverhodets følge, varetektsfengslet i Brussel, taktfullt at han hadde «bestemt seg for å beholde henne» i stillingen hennes, en uvanlig og kort form for fornyelse som stilte spørsmål ved myndigheten og sa at hun hadde vurdert å skille seg fra ham.

Spenningen kom nær uenighet i begynnelsen av april da Elisabeth Borne ba om et «no rush» med fagforeningene og Emmanuel Macron fortsatt kritiserte CFDT da han kom sammen i Matignon. Selv om statsministeren snart insisterte på sin perfekte «ordning» med statsoverhodet.

Paret opplevde nok en gnisning da presidenten omstokket henne i kabinettet i slutten av mai for å ha kalt den nasjonale samlingen «Bétons etterfølger».

Matignon skildrer imidlertid et «tillitsforhold», og bekrefter at Emmanuel Macron «kan stole på hans totale lojalitet og hans engasjement for den franske tjenesten». Og benekter uenigheter om «korreksjonene» som må gjøres i regjeringen.

Mens begrepet har blitt «arbeidet ut» av begge lederne av den utøvende grenen, er vi sikre på at presidenten ikke ønsker en større endring mens statsministeren «presser på for noe større», men vi er sikre.

«samarbeidspartner»

Utover denne utviskingen av linjen mellom Elysée og Matignon, mangler den åpenbare sammenhenger.

En tjenestemann i presidentleiren mener bestemt at de «ikke lenger kan se seg selv i farger». Kritikere florerer av Elizabeth Bournes røffe «ledelse»-stil, som «arriterte presidenten», sier en nær venn av sistnevnte.

Forholdet deres er «rasjonelt, ikke emosjonelt», de «resonnerer ikke på samme måte», og prøver å forstå en minister.

«Jeg må si at hun inspirerer alt bortsett fra varmen. Hun har fortsatt kontroll, hun er konstant nervøs», spøkte en tungvekter i flertall. «Presidenten hadde en slags avslapping, en sans for humor med Edouard Philippe. Og medskyldig med Jeanne Costèx. Med Elizabeth Bourne, nei. Fordi han var for seriøs».

Men historikeren Jean Garrigues ser det mindre som et «tegn på personlig fiendskap» enn som «en utvidelse av en autoritær oppfatning av presidentens rolle» som bare ble vektlagt under Den femte republikk.

Emmanuel Macron bruker statsministeren sin som en enkel «samarbeidspartner», «trygg» med et relativt flertall og «ministre som konkurrerer med ham», legger han til, og minner om at forholdet mellom Nicolas Sarkozy og François Fillon var «veldig stormfullt».

På denne avstanden ønsker statsoverhodet å beholde uavhengigheten. Ministeren bemerker at han ikke har bestemt seg for å skille seg av med Elizabeth Bourne, ettersom «vi ikke kan utelukke ulykken» med å bli sensurert til høsten.

