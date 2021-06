Macron og Le Pen møter ny test når Frankrike gjenstemmer ved regionale valg Frankrike

Frankrike begynte å stemme i den andre runden av regionale valg etter første runde, noe som resulterte i en forstyrrelse av Emmanuel Macrons regjeringsparti, skuffelse over Marine Le Pens ytterste høyre og lave valgdeltakelse.

For noen seere er slutten på runden fra 20. juni Hevet tvil Om presidentvalget i 2022 blir en kamp mellom presidenten og Le Pen.

Resultatene fra første runde ga en drivkraft til de tradisjonelle høyreorienterte Les republikanerne og Sosialistpartiet, som ble knust i 2017 da sentrist Macron kom til makten med sitt nye parti La Repubblica en Marche (LREM).

Analytikere advarer mot en landsdekkende utvidelse fra resultatene av regionale valg for å velge lederne for Frankrikes 13 fastlandsregioner, fra Bretagne i nordvest til Provence-Alpes-C டி te d’Azur (PACA) -regionen. I sørøst.

Men det var tverrpolitisk bekymring for valgdeltakelsen i forrige ukes folkeavstemning, som ble avvist av 66,72% av velgerne – en rekord i det moderne Frankrike.

“Det vi ser er kulminasjonen av forholdet mellom velgerne og den politiske klassen,” sa Jessica Cyndi, en politisk foreleser ved Avignon University, mens hun erkjente Govt-19-krisen også spilte en rolle i det høye valgdeltakelsen.

Den tragiske avstemningen utløste en debatt om hvordan man kunne forbedre valgdeltakelsen, med flere individer, inkludert regjeringens talsmann Gabriel Attal, som antydet at elektronisk avstemning kan hjelpe i fremtiden.

Ifølge en meningsmåling som ble offentliggjort torsdag, planlegger bare 36% av velgerne å gå til valglokalet på søndag. “Frankrike slår,” sa avisen Le Parisian.

Resultatene fra den første runden fremhevet Le Pen’s National Rally (RN) i en region, mens PACA var skuffet etter at målingene viste fremgang i mange områder.

En av de mest fulgte løpene på søndag var om RN-kandidat Thierry Mariani kunne beseire sin høyreorival, Renat Museler, i regionen.

Å få kontroll over et territorium for første gang ville være et stort insentiv for Le Pen, ettersom han hadde blitt reformert og omdøpt til RN siden han overtok fra sin ildsjelfar, Jean-Marie. Makt.

Den “republikanske fronten” som ble sett i det siste presidentvalget for å blokkere høyreekstreme, kan hjelpe Museler ved å gjentatte ganger trekke tilbake venstre kandidater.

“Ideen om en seier for Mariani, selv om det ikke er mulig, vil vise at RN kan vinne alene mer enn alles andres allianse og lede en mektig leder i den moderne regionen,” sa Jerome Saint-Marie, president for PollingVox. .

Mariani har blitt beskyldt av kritikere for å være en beundrer av diktaturer som Vladimir Putin og Bashar al-Assad. Statsminister Jean Costex forrige uke advarte om at en Mariani-seier ville være “for alvorlig” for landet.

RN er også aktiv i regionen L-D-France, som inkluderer Paris. Kom kort, der den 25 år gamle stjernen, Jordan Bardella, forventes å lett slå den sittende Valerie Begres i andre runde. .

Resultatene fra første runde ga Macron og hans LREM en enda mer ubehagelig lesning, og bekreftet partiets manglende evne til å redusere lokale og regionale røtter til tross for å kontrollere presidenten og parlamentet.

Til tross for at han sendte flere statsråder til kampanje, la Macron ut på en landsomfattende turné, på den tiden han var Slappet av en tilskuerI noen regioner samlet ikke LREM de 10% som kreves for å generere runde 10.

En overskrift i den venstreorienterte avisen Liberation ba om et bilde av Macron og Le Pen: “2022: Hva om det ikke er dem?”

LREM er nesten sikker på å få kontroll over en region og er det femte største politiske partiet i Frankrike.

Sosialistene forventes å ta over noen av regionene, delvis på grunn av støtten fra det ytterste venstre franske Anwapt-partiet.

“LREM har ikke lokal tilstedeværelse, men det hindrer dem ikke i å vinne president- og lovvalg 2017,” sa Cindy.

Avstemmingen begynte klokken 8 søndag (0700 PST) lokal tid, da de siste valglokalene stengte 12 timer senere.