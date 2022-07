Trofaste Schiappa er tilbake

Marlene Schiappa, lojal mot Emmanuel Macron, har blitt utnevnt til statssekretær for sosial og solidaritetsøkonomi og assosiasjonsliv, kunngjorde Elysee-palasset mandag. En tidligere ministerrepresentant for statsborgerskap, 39-åringen, en av Macronis mest mediepersonligheter, fant regjeringen etter å ha forlatt regjeringen etter presidentvalget.

Christophe Bechu ble mandag utnevnt til minister for miljøendringer og regional integrering, og tok over etter den avtroppende regjeringen Amelie de Montsal, som ikke klarte å bli gjenvalgt i parlamentsvalget. MR. Bechu er veldig nær Edouard Philippe og ordfører i Angers siden 2014, og har inntil da hatt stillingen som ministerrepresentant med ansvar for lokale myndigheter.

Tidligere statsminister Jean-François Carenco ble mandag utnevnt til utenriksminister for å erstatte Yaël Braun-Pivet, siden han ble valgt til president for nasjonalforsamlingen, meldte Elysée i en pressemelding. Ny minister, særlig Saint-Pierre-et-Miquelon (1996-1997) og Guadeloupe (1999-2002), utdannet Ena, til nå leder av Energy Regulatory Commission. Han ble valgt til president for nasjonalforsamlingen sist tirsdag, MP for Yvelines, Ms. Erstattet Braun-Pivet.

Legevakt i helse

Elysée kunngjorde mandag at legevaktlege François Browne er utnevnt til minister for helse og forebygging, og erstatter Brigitte Bourguignon, som ble beseiret i valget til den lovgivende forsamling. François Browne, 59, ble tiltalt av Emmanuel Macron i juni for sykehussvikt i Frankrike. Han er sjef for nødhjelp ved Metz-Thionville regionale sykehussenter og president for Samu – Urgences de France Union.

Clément Beaune ble utnevnt til transportminister på mandag, en portefølje som ikke var fylt ut i Elizabeth Bournes første regjering etter Jean-Baptiste Djefferys avgang. Den 41 år gamle tidligere rådgiveren for Emmanuel Macron ved Elysee-palasset. Byun var inntil da ministeren med ansvar for Europa. Han ble valgt til visepresident i Paris for fjorten dager siden.

Elysée kunngjorde at Lawrence Boone, sjeføkonom i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), ble utnevnt til utenriksminister for Europa mandag. Boon, 53, etterfølger Clement Boon. En tidligere økonomisk rådgiver for president François Hollande fra 2014 til 2016, har Boon også vært visegeneralsekretær i OECD siden januar.

Olivia Grégoire ble utnevnt til minister for små og mellomstore bedrifter, handel, håndverk og turisme og Olivier Véran ble utnevnt til regjeringens talsperson «med ansvar for demokratisk fornyelse».

Det er berammet et statsråd klokken 16.00.

Emmanuel Macron innkalte til et statsråd i Elysée klokken 16 mandag, timer etter at den nye regjeringen ble utnevnt, ifølge Elysée.