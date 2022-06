Macron står overfor skuffeproblemene til et avgjørende valg

Historie – Presidenten frykter et falskt flertall på grunn av hans sene inntreden i kampanjen, selv til et relativt stort flertall.

Kontrakt tegnet, mangler kun signatur. Franskmennene avgjør om de vil holde seg til andre runde på kvelden Forsamlingsvalg. Dette er fordi hvis presidenten blir gjenvalgt for en annen periode med enestående ytelse, er ingenting ennå bestemt for ham. Uten absolutt flertall i nasjonalforsamlingen kan ikke planen gjennomføres. Enda verre, det er det samme Av knotter At han ville bli pålagt hvis han bodde sammen med Jean-Luc Mélenchon. Drømmescene på den ene siden, drømmescene på den andre … Dessuten er det mange alternativer mellom de to.

Emmanuel Macron har gitt seg selv en måned på å åpne flere hypoteser, den ene etter den andre, for en skuff folkeavstemning. Trekkes tilbake fra slutten av april, statsoverhodet har overtatt «Noen skritt bak» Observer det politiske landskapet og se den uventede alliansen til alle venstresiden mot ham. Dette er hovedfaren, det røde varselet. Er dynamisk. Hun er en