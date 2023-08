Macron tar ordet igjen før han går over til travel politikk for «en stor innsats».

Så i fjor, seks måneder etter Russlands forsøk på invasjon av Ukraina, fordømte han Vladimir Putins «brutale angrep» og ba franskmennene «gå med på å betale prisen for frihet». Det vil si at de økonomiske effektene av krigen, deres kombinerte energi og stigende råvarepriser, drev inflasjonen.

Disse seremoniene, som markerte frigjøringen av Borms-les-Mimosas 17. august 1944, ble essensielle for presidentens sommer, før kabinettet ble gjenopptatt i løpet av få dager.

Élysée understreker den «utforskende» naturen til statsoverhodets ferier. Middelalderbygningen med utsikt over Middelhavet som har blitt presidentens feriested har alle fasiliteter han trenger for å jobbe.

I løpet av denne nesten tre uker lange ferien utdypet han kontaktene i krisen i Niger, der et kupp setter spørsmålstegn ved den franske militære tilstedeværelsen i et land som har blitt episenteret for kampen mot jihadister i Sahel. Ifølge Elysée har han snakket med sine afrikanske kolleger ved flere anledninger og med president Mohamed Bassum, som ble styrtet av militæret 26. juli.

Stor innsats

Emmanuel Macron taler i Bormes-les-Mimosas torsdag klokken 19.00.

«Presidenten vil understreke hvordan frigjørerne i 1944 mot uunngåelig skapte en fransk ungdom forelsket i frihet og kollektiv mestring,» bemerket Elysée.

Neste uke skal statsoverhodet tilbake til Paris og møte sin regjering i Elysee-palasset 23. august.

Uten en mirakelløsning for å unngå hans mangel på absolutt flertall i nasjonalforsamlingen, lovet han «en stor politisk innsats» i slutten av måneden. Ifølge et intervju publisert av magasinet Figaro i begynnelsen av august, ønsker han å «prøve å forene alle som ønsker å finne veien i en klar og enkel plan uten å be dem om å være med på alt». .

Elysée understreket overfor AFP at presidentinitiativet vil fokusere på temaer som økologi, offentlige tjenester, arbeid, orden, fremgang og immigrasjon.

Presidenten sa at statsoverhodet ville holde «en serie møter for de politiske kreftene til det republikanske partiet for å komme sammen for å bestemme planene.»

Emmanuel Macron bemerket at 2023/2024 vil være et viktig år for Frankrike, siden det vil fortsette å være vertskap for Rugby-VM, de olympiske leker og de paralympiske leker og derfor være i sentrum for global oppmerksomhet. En oppfordring mellom linjene om å søke enhet fremfor splittelse, selv om det er et valgår med Europa-valget i juni.

Den politiske ligningen for Élysée-verten endret seg imidlertid knapt. Han nærmer seg denne nye oppstillingen i juli med en beskjeden omstokket regjering. Som lederen ble Elizabeth Bourne, truet med smertefull pensjonsreform, endelig opprettholdt.

Emmanuel Macron har ikke utelukket å bruke grunnlovens artikkel 49.3 til å vedta en større immigrasjonslov uten folkeavstemning om nødvendig. Høyrepartiet Les Républicains har allerede advart mot regjeringens planer i området.

Høyresidens holdning vil være avgjørende fra midten av oktober, når behandlingen av budsjettet for 2024 starter. Noen utelukker ikke at stemmen kan blande seg med stemmene til andre opposisjonspartier for å stemme for regjeringens fordømmelse. Den høye risikoen for en «ulykke» for administrasjonen har avtatt siden senatspresident Gerard Larcher LR tidligere i sommer.